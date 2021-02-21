Напередодні поліція М'янми відкрила вогонь по протестувальникам у Мандалаї, в результаті чого загинули щонайменше двоє.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Для розгону демонстрантів поліція також застосувала сльозогінний газ.

“20 осіб були поранені і двоє загинули”, – сказав Ко Аунг, лідер добровольчої служби екстреної допомоги Парахіта Дархі. Інше джерело повідомляє про 30-ти поранених.

У п’ятницю від поранення в голову померла молода жінка. Вона стала першою офіційною жертвою продемократичних протестів, які вже тривають протягом декількох тижнів.

Протести і руху громадянської непокори проти військового перевороту 1 лютого стали найбільшими за останні десятиліття: тисячі людей закликають звільнити Су Чжі з-під варти і повернути владу під цивільний контроль.

Асоціація допомоги політичним в’язням заявила, що з 1 лютого підтвердила 569 арештів.

У 2011 році військові почали проводити реформи в країну, позбувшись від влади низки безжальних диктаторів. У 2015 році відбулися демократичні вибори і було сформовано перший цивільний уряд з 1962 року.

Facebook в неділю, 21 лютого, видалив сторінку збройних сил М’янми відповідно до своїх стандартів, які забороняють підбурювання до насильства.