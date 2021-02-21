Про це повідомляє телеканал CNN.
Для розгону демонстрантів поліція також застосувала сльозогінний газ.
“20 осіб були поранені і двоє загинули”, – сказав Ко Аунг, лідер добровольчої служби екстреної допомоги Парахіта Дархі. Інше джерело повідомляє про 30-ти поранених.
У п’ятницю від поранення в голову померла молода жінка. Вона стала першою офіційною жертвою продемократичних протестів, які вже тривають протягом декількох тижнів.
Протести і руху громадянської непокори проти військового перевороту 1 лютого стали найбільшими за останні десятиліття: тисячі людей закликають звільнити Су Чжі з-під варти і повернути владу під цивільний контроль.
Асоціація допомоги політичним в’язням заявила, що з 1 лютого підтвердила 569 арештів.
У 2011 році військові почали проводити реформи в країну, позбувшись від влади низки безжальних диктаторів. У 2015 році відбулися демократичні вибори і було сформовано перший цивільний уряд з 1962 року.
Facebook в неділю, 21 лютого, видалив сторінку збройних сил М’янми відповідно до своїх стандартів, які забороняють підбурювання до насильства.
- Нагадаємо, 1 лютого збройні сили М’янми захопили владу в результаті перевороту проти демократично обраного уряду Аунг Сан Су Чжі, яка була затримана разом з іншими лідерами її партії “Національна ліга за демократію (НЛД)”.
- Збройні сили М’янми, які захопили владу в країні після арешту її керівників, заявили про плани провести нові вибори.
- 7 лютого стало відомо, що у М’янмі військові відключили доступ до Facebook, Twitter і Instagram. Проте це не завадило десяткам тисяч жителів країни вийти на протести.