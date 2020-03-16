Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва в Telegram.
Відзначається, що відповідні рекомендації допоможуть убезпечити себе від поширення інфекції в столиці і в Україні.
“З 17 березня рекомендується без необхідності не пересуватися по місту, а також не залишати і не приїжджати в столицю”, – йдеться в повідомленні.
У той же час, у патрульній поліції нагадали, що поки ніяких рішень про закриття Києва на в’їзд або виїзд не приймалося.
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