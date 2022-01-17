Таку думку висловив Олег Сенцов у Facebook.

“Політичне переслідування Порошенка – це велика помилка Зеленського”, — написав режисер.

За словами Олега Сенцова, обвинувачення у державній зраді не знайде підтримки: ні у населення, ні у західних партнерів, ні навіть в суді. Він вважає, що Петра Порошенка не зможуть ув’язнити, а метою переслідування є спроба знищити політичного опонента перед наступними президентськими та парламентськими виборами. Результат такого протистояння може перетворити політичний процес на передвиборчу кампанію головного конкурента чинної влади.

“Наслідки для держави взагалі ризикують бути руйнівними, які підривають довіру до держави та її інституцій, і особливо небезпечні на фоні продовження Росією підготовки до нового вторгнення”, — резюмував Олег Сенцов.