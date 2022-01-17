Режисер, сценарист і колишній політв’язень Олег Сенцов висловився щодо протистояння навколо президента Володимира Зеленського і голови партії “Європейська Солідарність” (“ЄС”). За його словами, такі обвинувачення у результаті можуть бути зовсім протилежними, особливо на тлі можливого вторгнення Росії до України.

Таку думку висловив Олег Сенцов у Facebook.

“Політичне переслідування Порошенка – це велика помилка Зеленського”, — написав режисер.

За словами Олега Сенцова, обвинувачення у державній зраді не знайде підтримки: ні у населення, ні у західних партнерів, ні навіть в суді. Він вважає, що Петра Порошенка не зможуть ув’язнити, а метою переслідування є спроба знищити політичного опонента перед наступними президентськими та парламентськими виборами. Результат такого протистояння може перетворити політичний процес на передвиборчу кампанію головного конкурента чинної влади.