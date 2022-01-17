Таку думку висловив Олег Сенцов у Facebook.
“Політичне переслідування Порошенка – це велика помилка Зеленського”, — написав режисер.
За словами Олега Сенцова, обвинувачення у державній зраді не знайде підтримки: ні у населення, ні у західних партнерів, ні навіть в суді. Він вважає, що Петра Порошенка не зможуть ув’язнити, а метою переслідування є спроба знищити політичного опонента перед наступними президентськими та парламентськими виборами. Результат такого протистояння може перетворити політичний процес на передвиборчу кампанію головного конкурента чинної влади.
“Наслідки для держави взагалі ризикують бути руйнівними, які підривають довіру до держави та її інституцій, і особливо небезпечні на фоні продовження Росією підготовки до нового вторгнення”, — резюмував Олег Сенцов.
- Нагадаємо, що радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав повернення лідера “Європейської Солідарності” (“ЄС”) Петра Порошенка в Україну “політичним TikTok” з елементами “істеричного концерту”.
- На тлі обвинувачень політик і колишній міністр інфраструктури в уряді Гройсмана Володимир Омелян вважає, що президент України Володимир Зеленський хоче позбутися всієї опозиції та політичних конкурентів.
- Також у Києві відбулася акція на підтримки п’ятого президента України Петра Порошенка. Вона стартувала одразу після прибуття голови “Європейської Солідарності” з аеропорту “Жуляни“, де його затримали співробітники ДПСУ й на деякий час забрали паспорт.