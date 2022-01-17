У Зеленського повернення Порошенка в Україну назвали «політичним TikTok»

Про це повідомляє українська служба ВВС.

“Все, що робить у публічному полі пан Порошенко, не має відношення до держави, реальної політики, адекватної політичної конкуренції. Це скоріше спроби зайняти своє місце в хайповому потоковому політичному тіктоці”, – висловив думку Михайло Подоляк.

Після прибуття у Петра Порошенка забрали паспорт, який надалі, за його словами, видали завдяки розголосу серед людей і журналістів. Такий крок Михайло Подоляк назвав “фестивалем презирства до процесуальних процедур”, бо Порошенко “перетворив дії прикордонників на “істеричний концерт”. Співробітники ДПСУ на таке заявили, що діяли відповідно до норм законодавства.

“Скандалізація, яку використовує пан Порошенко, все більше і більше працює на очевидний розкол українського суспільства, все більше і більше дискредитує нашу державу. В жодній цивілізованій державі світу не можна очікувати від політиків таких “концертів”, як пан Порошенко сьогодні влаштував в аеропорту”, – сказав Подоляк.

Додамо, що п’ятого президента Петра Порошенка підозрюють у державній зраді. А саме в постачанні вугілля на українські ТЕЦ з так званих самопроголошених “ДНР” та “ЛНР”. Лідер “ЄС” заперечує звинувачення й впевнений, що переслідування політично мотивоване й пов’язане з падінням рейтингу президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, що у Києві відбулася акція на підтримки п’ятого президента України Петра Порошенка. Сотні громадян зібралися під будівлею Печерського районного суду, поки судді оголосили перерву до 14:00.

17 січня п’ятий президент України, лідер партії “Європейська Солідарність”Петро Порошенко із Варшави повернувся до України. Біля в аеропорту “Жуляни” на нього чекали тисячі прибічників. Порошенко виступив перед усіма присутніми.