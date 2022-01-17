У ДПСУ пояснили, чому прикордонники на 20 хвилин затримали Петра Порошенка

У Державній прикордонній службі України наполягають, що під час перетину кордону Петром Порошенком співробітники ДПСУ діяли відповідно до норм законодавства.

Відповідна інформація опублікована на офіційному вебсайті ДПСУ.

“З метою уникнути маніпуляцій та інших інформаційних спекуляцій Державна прикордонна служба України повідомляє, що у процесі перетину держкордону Петром Порошенком прикордонники діяли згідно норм чинного законодавства”, – інформує пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що Держприкордонслужба зокрема проводить розшук у пунктах пропуску через державний кордон осіб, які переховуються від органів досудового розслідування і суду, та виконання доручень правоохоронців згідно з установленим порядком.

“Прикордонники повідомили правоохоронні органи про прибуття Петра Порошенка в Україну. Були зафіксовані маніпуляції від окремих осіб, начебто Порошенка не пропускають в Україну. У цьому контексті повідомимо, що жоден громадянин України не може бути обмеженим у праві повернутись в Україну”, – зазначили у ДПСУ.

У пресслужбі підсумували, що кожен, хто перетинає державний кордон, повинен пройти відповідні заходи прикордонного контролю, які займають деякий час.

“У подальшому Петро Порошенко пройшов процедуру оформлення в прикордонному відношенні на в’їзд в Україну”, – повідомили у Держприкордонслужбі.