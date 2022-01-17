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У ДПСУ пояснили, чому прикордонники на 20 хвилин затримали Петра Порошенка

У Державній прикордонній службі України наполягають, що під час перетину кордону Петром Порошенком співробітники ДПСУ діяли відповідно до норм законодавства.

Понеділок, 17 січня 2022, 13:42
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Відповідна інформація опублікована на офіційному вебсайті ДПСУ.

“З метою уникнути маніпуляцій та інших інформаційних спекуляцій Державна прикордонна служба України повідомляє, що у процесі перетину держкордону Петром Порошенком прикордонники діяли згідно норм чинного законодавства”, – інформує пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що Держприкордонслужба зокрема проводить розшук у пунктах пропуску через державний кордон осіб, які переховуються від органів досудового розслідування і суду, та виконання доручень правоохоронців згідно з установленим порядком.

“Прикордонники повідомили правоохоронні органи про прибуття Петра Порошенка в Україну. Були зафіксовані маніпуляції від окремих осіб, начебто Порошенка не пропускають в Україну. У цьому контексті повідомимо, що жоден громадянин України не може бути обмеженим у праві повернутись в Україну”, – зазначили у ДПСУ.

У пресслужбі підсумували, що кожен, хто перетинає державний кордон, повинен пройти відповідні заходи прикордонного контролю, які займають деякий час.

“У подальшому Петро Порошенко пройшов процедуру оформлення в прикордонному відношенні на в’їзд в Україну”, – повідомили у Держприкордонслужбі.

Теги: аеропорт "Жуляни", Державна прикордонна служба, Петро Порошенко, прикордонники

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