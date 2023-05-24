Подібно до синьо-жовтих прапорів, які майоріли у США, коли Росія вдерлася в Україну 15 місяців тому, підтримка постачання озброєння Україні залишається на високу рівні серед американців, показало опитування, проведене Школою державної політики Гарріса Чиказького університету, та дані NORC.

Джерело: AP

Половина опитаних у ​​США підтримує постійне постачання Пентагоном озброєння Україні для захисту від російських військ. Цей рівень майже не змінився за минулий рік, тоді як близько чверті виступають проти підтримки військового життєзабезпечення, яке нині перевищило 37 мільярдів доларів.

Переважна більшість як серед прихильників демократів, так і серед республіканців вважають напад Росії на Україну невиправданим, згідно з опитуванням, проведеним минулого місяця.

І приблизно три з чотирьох осіб у ​​США підтримують те, що Сполучені Штати відіграють принаймні певну роль у конфлікті, показало опитування.

Отримані висновки збігаються з тим, що, за словами пані посла України Оксани Маркарової, вона бачить, коли виступає в аналітичних центрах, розкішних вечерях, вечірках у посольствах та інших заходах, щоб згуртувати життєво важливу підтримку США для своєї країни.

Коли мовиться про конкретні види підтримки США для України, найбільше впала підтримка населенням санкцій США проти Росії, з 71% рік тому до 58% цієї весни, хоча це все ще більшість, зауважують у видання.

Зменшення підтримки санкцій може відображати стурбованість тим, що зусилля з економічної ізоляції Росії сприяли інфляції, вважають аналітики.

Однак загалом результати показують, що деякі перші занепокоєння політичних діячів США щодо значної матеріальної допомоги Україні не підтвердилися: що громадська підтримка зруйнується, якщо війна затягнеться, і що значна допомога Україні перетвориться на питання партійного клину, розкол демократів і республіканців.

Переважна більшість дорослих американців вважають, що Росія скоїла воєнні злочини, зокрема 54% переконані, що Росія є єдиною відповідальною стороною за скоєне. У березні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі в Нідерландах видав ордери на арешт Путіна через масову депортацію Росією українських дітей.

Старше покоління частіше розглядає вторгнення Росії як невиправдану спробу повалити український уряд — 79% серед осіб віком 45 років і старше порівняно з 59% осіб віком до 44 років.

Загалом 62% вважають Росію ворогом — або головним ворогом — Сполучених Штатів. А 48% дуже стурбовані впливом Росії в усьому світі.