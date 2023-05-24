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Половина опитаних у США підтримує постійне постачання Пентагоном озброєння Україні для захисту від російських військ. Цей рівень майже не змінився за минулий рік, тоді як близько чверті виступають проти підтримки військового життєзабезпечення, яке нині перевищило 37 мільярдів доларів.
Переважна більшість як серед прихильників демократів, так і серед республіканців вважають напад Росії на Україну невиправданим, згідно з опитуванням, проведеним минулого місяця.
І приблизно три з чотирьох осіб у США підтримують те, що Сполучені Штати відіграють принаймні певну роль у конфлікті, показало опитування.
Отримані висновки збігаються з тим, що, за словами пані посла України Оксани Маркарової, вона бачить, коли виступає в аналітичних центрах, розкішних вечерях, вечірках у посольствах та інших заходах, щоб згуртувати життєво важливу підтримку США для своєї країни.
Коли мовиться про конкретні види підтримки США для України, найбільше впала підтримка населенням санкцій США проти Росії, з 71% рік тому до 58% цієї весни, хоча це все ще більшість, зауважують у видання.
Зменшення підтримки санкцій може відображати стурбованість тим, що зусилля з економічної ізоляції Росії сприяли інфляції, вважають аналітики.
Однак загалом результати показують, що деякі перші занепокоєння політичних діячів США щодо значної матеріальної допомоги Україні не підтвердилися: що громадська підтримка зруйнується, якщо війна затягнеться, і що значна допомога Україні перетвориться на питання партійного клину, розкол демократів і республіканців.
Переважна більшість дорослих американців вважають, що Росія скоїла воєнні злочини, зокрема 54% переконані, що Росія є єдиною відповідальною стороною за скоєне. У березні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі в Нідерландах видав ордери на арешт Путіна через масову депортацію Росією українських дітей.
Старше покоління частіше розглядає вторгнення Росії як невиправдану спробу повалити український уряд — 79% серед осіб віком 45 років і старше порівняно з 59% осіб віком до 44 років.
Загалом 62% вважають Росію ворогом — або головним ворогом — Сполучених Штатів. А 48% дуже стурбовані впливом Росії в усьому світі.
- Більш ніж половина опитаних громадян США, які можуть голосувати на виборах, підтримують вступ України до НАТО.
- Станом на 1 березня 2023 року 92% українців підтримують вступ України до Європейського Союзу та проголосували б за вступ до блоку.
- 67% українців переконані, що країна-агресор вже вичерпує свої ресурси у повномасштабній війні, а Україна разом з партнерами зможе перемогти “не у віддаленому майбутньому”.
- На початку 2023 року близько 82% жителів Німеччини назвали Росію країною, що становить найбільшу загрозу миру на планеті. Другою “небезпечною” країною вважають Китай.