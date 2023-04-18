Польща та Україна відновлять переговори щодо транзиту зерна

Україна з Польщею мають намір відновити переговори для спроби відновити транзит продовольства та зерна.

Про це повідомило Reuters.

За словами міністра сільського господарства Польщі Роберта Телуса, країна веде переговори з ЄС, а також з Україною, щоб знайти рішення. Він сказав, що Варшава хоче, аби продукти йшли до Європи, але углиб Європи.

Минулого дня країни провели переговори щодо заборон, запроваджених країнами Центральної та Східної Європи. Вони стосувалися того, що держави прагнуть захистити своїх фермерів від впливу притоку дешевшого українського зерна.