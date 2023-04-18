Польща та Україна відновлять переговори щодо транзиту зерна

Про це повідомило Reuters.
За словами міністра сільського господарства Польщі Роберта Телуса, країна веде переговори з ЄС, а також з Україною, щоб знайти рішення. Він сказав, що Варшава хоче, аби продукти йшли до Європи, але углиб Європи.
Минулого дня країни провели переговори щодо заборон, запроваджених країнами Центральної та Східної Європи. Вони стосувалися того, що держави прагнуть захистити своїх фермерів від впливу притоку дешевшого українського зерна.
“Вчора (17 квітня, – ред.) ми розмовляли, були довгі переговори. Сьогодні ми продовжуємо переговори… Це типово технічні переговори, щоб знайти рішення та пустити цей транзит до Європи”, – додав він.
Після вторгнення Росії в Україну чорноморські порти було заблоковано, тому велика кількість українського зерна застрягла у Центральній Європі через проблеми у логістиці.
- Угорщина заборонила імпорт зерна та олійних культур з України. Рішення мало б бути тимчасовим.
- У Польщі ухвалили рішення про заборону імпорту українського зерна та іншої сільськогосподарської продукції до 30 червня.
- Словаччина стала вже третьою країною, яка вирішила тимчасово зупинити імпорт зерна та інших окремих продуктів з України.
- Фермери із сусідніх з Україною держав влаштували акцію протесту щодо завезення українського зерна, яке знижує ціни на їхню продукцію.