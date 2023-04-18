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Польща та Україна відновлять переговори щодо транзиту зерна

Україна з Польщею мають намір відновити переговори для спроби відновити транзит продовольства та зерна.

Вівторок, 18 квітня 2023, 10:41
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Про це повідомило Reuters.

За словами міністра сільського господарства Польщі Роберта Телуса, країна веде переговори з ЄС, а також з Україною, щоб знайти рішення. Він сказав, що Варшава хоче, аби продукти йшли до Європи, але углиб Європи.

Минулого дня країни провели переговори щодо заборон, запроваджених країнами Центральної та Східної Європи. Вони стосувалися того, що держави прагнуть захистити своїх фермерів від впливу притоку дешевшого українського зерна.

“Вчора (17 квітня, – ред.) ми розмовляли, були довгі переговори. Сьогодні ми продовжуємо переговори… Це типово технічні переговори, щоб знайти рішення та пустити цей транзит до Європи”, – додав він.

Після вторгнення Росії в Україну чорноморські порти було заблоковано, тому велика кількість українського зерна застрягла у Центральній Європі через проблеми у логістиці.

Теги: аграрії, війна, імпорт зерна з України, імпорт зерна, Польща, російсько-українська війна, українське зерно, зерно

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