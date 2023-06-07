Польща вимагає від ЄС посилення санкцій проти РФ та Білорусі

Джерело: PolskieRadio
Водночас Польща закликала до посилення відповіді з боку ЄС у зв’язку з підривом росіянами дамби Каховської ГЕС. Посол Польщі в ЄС на зустрічі за закритими дверима назвав підрив дамби воєнним злочином і “новою фазою жахливої агресії”.
Окрім цього, польська сторона зауважила, що наразі відсутні обмеження щодо російських алмазів, що потрапляють до Європи, внаслідок чого наповнюється бюджет РФ. Також посол запропонував включити в проєкт санкцій в межах одинадцятого пакета заборону на імпорт російської агропродукції.
Згодом, зауважили присутні на зустрічі дипломати, посол Польщі повторив свій заклик до швидкого запровадження подальших санкцій проти Білорусі, аби унеможливити обхід санкцій проти РФ.
Раніше Польща закликала переглянути десятий пакет, в якому є “недопрацювання і лазівки”.
Зауважимо, за інформацією ЗМІ, окрім Угорщини новий пакет санкцій проти Росії бокує ще одна країна – Греція.
Державний секретар США Ентоні Блінкен у вівторок в Казахстані заявив, що США уважно стежать за спробами Росії обійти санкції через Центральну Азію.
- 24 травня офіційні особи держав-членів ЄС і Європейської комісії обговорили законний шлях використання прибутку від заморожених російських активів, що зберігаються на рахунках депозитарію Euroclear.
- Після ухвалення 10 пакетів санкцій проти РФ, ЄС розробляє новий механізм покарання країн, які дозволяють Росії ухилятися від вже запроваджених обмежень. Якщо треті країни, наприклад у Центральній Азії, не виконають західні санкції проти РФ або не зможуть пояснити раптове зростання торгівлі забороненими товарами, вони зіткнуться з покаранням ЄС.
- 31 травня Сполучені Штати Америки оголосили про нові санкції проти Росії, що зокрема стосуються технологій, котрі використовують у дронах іранського виробництва.