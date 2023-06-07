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Польща вимагає від ЄС посилення санкцій проти РФ та Білорусі

Депутатам Європарламенту не вдалося досягти порозуміння щодо 11-го пакета санкцій проти РФ. Наступна зустріч послів держав-членів відбудеться через тиждень.

Четвер, 8 червня 2023, 00:33
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Джерело: PolskieRadio

Водночас Польща закликала до посилення відповіді з боку ЄС у зв’язку з підривом росіянами дамби Каховської ГЕС. Посол Польщі в ЄС на зустрічі за закритими дверима назвав підрив дамби воєнним злочином і “новою фазою жахливої ​​агресії”.

Окрім цього, польська сторона зауважила, що наразі відсутні обмеження щодо російських алмазів, що потрапляють до Європи, внаслідок чого наповнюється бюджет РФ. Також посол запропонував включити в проєкт санкцій в межах одинадцятого пакета заборону на імпорт російської агропродукції.

Згодом, зауважили присутні на зустрічі дипломати, посол Польщі повторив свій заклик до швидкого запровадження подальших санкцій проти Білорусі, аби унеможливити обхід санкцій проти РФ.

Раніше Польща закликала переглянути десятий пакет, в якому є “недопрацювання і лазівки”.

Зауважимо, за інформацією ЗМІ, окрім Угорщини новий пакет санкцій проти Росії бокує ще одна країна – Греція.

Державний секретар США Ентоні Блінкен у вівторок в Казахстані заявив, що США уважно стежать за спробами Росії обійти санкції через Центральну Азію.

Теги: 11-й пакет санкцій проти рф, ЄС, ізоляція рф, підтримка, Польща, санкції проти РФ, Брюссель

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