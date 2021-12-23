Київська митрополія Православної церкви України оприлюднила заяву щодо переслідування п'ятого президента України Петра Порошенка і переконана, що політичні суперечки між владою та опозицією мають залишатися у політичній площині.

Заяву опубліковано на сайті Православної церкви України.

“На жаль, протягом історії нашої держави не раз ці принципи були поставлені під сумнів. Корупція, “телефонне право”, вибіркове та політично мотивоване правосуддя підривали та продовжують підривати авторитет України, суспільну довіру до правоохоронної і судової системи”, – йдеться у заяві митрополії.

Також у митрополії вказують, що все це раніше стало однією з причин Революції Гідності, коли український народ повстав проти системної несправедливості та неправди з боку тих, хто мав стояти на сторожі закону і порядку.

“Враховуючи все це, ми поділяємо занепокоєння як у суспільстві, так і серед міжнародних союзників та партнерів України щодо обвинувачення колишнього глави держави у зраді. В час, коли суспільство поділене на політичному ґрунті, а супротивник скупчує біля кордонів війська і демонструє готовність до відкритого наступу, на наше переконання всім, від кого залежить розгляд цього питання, слід бути особливо пильними, неупередженими, пам’ятати про наслідки своїх рішень. А з християнської точки зору слід кожному не забувати слів Писання: “Як хочете, щоб робили вам люди, так і ви робіть їм” (Лк. 6:31) та “Лжесвідок не залишиться непокараним, і хто говорить неправду, не врятується” (Притч. 19:5) “, – додали у Помісній церкві.

Представники ПЦУ переконані, що політичні суперечки між тими, хто перебуває при владі, та тими, хто знаходиться в опозиції, повинні залишатися у політичній площині, як це притаманно демократичним європейським країнам.

Нагадаємо, 20 грудня адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков заявив, що п’ятого президента України Петра Порошенка звинувачують “у сприянні терористичній організації та державній зраді” для того, щоб потім запровадити проти нього санкції Ради національної безпеки і оборони.

Адвокат назвав документ стосовно підозри Петру Порошенку “написаним, як документ суцільної конспірології”. Перші 17 сторінок, за словами Новікова, містять опис створення Організації Об’єднаних Націй, і опісля – що президент повинен відстоювати інтереси України.