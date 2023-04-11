Більш ніж 11 мільйонів українців перетнули кордон із Польщею після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року.

Про це інформує представництво Польщі в ЄС у Twitter.

“Сьогодні кількість осіб, які перетнули кордон Польщі з Україною від початку російської агресії, перевищила 11 мільйонів. Близько 87% із них – жінки та діти”, – зазначили у представництві.

Відтак додали, що усі, хто втікає від війни, знайдуть у Польщі притулок і всю необхідну допомогу.

За даними CNN, на початку квітня в Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ) повідомили, що кордон перетнули трохи більше ніж 10,6 млн осіб. Ці дані свідчать про те, що за останній тиждень з України до Польщі виїхало майже 400 тисяч осіб.

Зазначимо, що Міністерство закордонних справ України розробило спеціальну інтерактивну мапу, яка допоможе українцям знайти прихисток за кордоном.

Відтак, інтерактивна мапа містить інформацію про актуальні правила в’їзду та перебування в різних країнах. Також за допомогою цієї мапи можна дізнатися, де знайти допомогу в країні перебування.

Крім того, на мапі розміщено інформацію про особливості оформлення тимчасового захисту, соціальне та медичне забезпечення. Зокрема, інтерактивна мапа містить інформацію з посиланнями на офіційні інформаційні джерела.