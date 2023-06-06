Понад 60 закладів освіти перебувають під загрозою через підрив Каховської ГЕС

Внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС у Херсонській області – понад 60 закладів освіти опинилися під загрозою.

Джерело: Міністерство освіти і науки України.

Відтак, у зоні підтоплення опинилися 80 населених пунктів. За даними МОН, підрив Каховської ГЕС, ймовірно, затопить приблизно 27 дошкільних навчальних закладів, 15 шкіл, 6 закладів професійно-технічної та 15 закладів вищої освіти, дві наукові установи НАН України. На жаль, кількість руйнувань, можливо, збільшиться. Частина цих закладів розташована на тимчасово окупованих територіях.

У відомстві наголосили, що освітянам, науковцям та учням, які зараз перебувають у зонах підтоплення, важливо переміститися до безпечних місць відповідно до рекомендацій місцевої влади.

На цей час обласна влада організувала евакуацію жителів автобусами до м. Херсона, далі до м. Миколаєва і звідти до м. Хмельницького. На залізничному вокзалі з м. Херсона курсуватиме евакуаційний потяг до м. Миколаєва.

Що відомо про підрив дамби Каховської ГЕС?

Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію було офіційно підтверджено Україною.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати із небезпечних населених пунктів.

За даними правоохоронців, затоплення загрожує таким населеним пунктам: селам Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково містові Херсон – острову Корабел.

Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони.

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко повідомив, що унаслідок підриву Каховської ГЕС знеструмлено мікрорайон Корабел у Херсоні. Через деякий час з метою безпеки також відімкнуть газопостачання.

За інформацією Укргідроенерго, російські окупаційні війська повністю зруйнували Каховську ГЕС, і відновленню вона не підлягає.

За інформацією глави українського уряду Дениса Шмигаля, внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів.

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС у річку Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила. Є ризик подальшого витоку удвічі більшого його обсягу.