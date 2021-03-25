Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 18 – 19 березня 2021 року.

Так, 71% респондентів висловили думку, що коронавірус – це “штучно створений вірус”.

Ще 19% опитаних вважають, що він виник природнім шляхом. А 7% не змогли відповісти на запитання.

Серед тих, хто вважає коронавірус “штучно створеним”, відносна більшість дотримується думки, що його створили в результаті наукового експерименту (31%); як бактеріологічну зброю (27%); та з метою зменшення кількості населення (40%).

Ще 17% респондентів думають, що COVID-19 створили, щоб викликати економічну кризу, 16% – з метою заробітку на вакцині, 12% – задля контролю над людьми.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,5%.

Варто зазначити, що у січні цього року експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я побували з 4-тижневою місією в китайському місті Ухань з метою розслідування причин пандемії коронавірусу COVID-19.

Вважається, що саме з Уханя почалася глобальна пандемія COVID-19. Інформація про випадки зараження коронавірусом у місті з’явилася наприкінці 2019 року.

Існує думка, що вірус виник на ринку в Ухані, де, серед іншого, торгували екзотичними тваринами для їх вживання в їжу (наприклад, панголінами). Висловлювалися припущення, що саме тут вірус перейшов від тварин до людей. Але походження вірусу досі залишається предметом серйозних суперечок.

Експерти ВООЗ дійшли висновку, що витік коронавірусу з лабораторії є дуже малоймовірним, і від розгляду такої гіпотези в майбутніх дослідженнях краще відмовитися.

На думку експертів ВООЗ, найімовірніший шлях поширення вірусу — від кажана до іншої тварини, а потім вже до людини. Під час пресконференції за підсумками місії вони зазначали, що деякі тварини, що продаються на уханському ринку, були сприйнятливі або підозрювалися в сприйнятливості до вірусу (йдеться, зокрема, про кроликів і бамбукових щурів, через яких вірус також могла підхопити людина). Однак цю версію також необхідно досліджувати додатково.

Крім того, експерти ВООЗ виявили ознаки того, що спалах коронавірусу в Ухані в грудні 2019 року був набагато ширший, ніж про це заявляла китайська влада.