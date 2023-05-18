Понад тисячу громадян Росії втекли до Фінляндії від мобілізації. Проте країна все ще чекає рішення від ЄС щодо того, що робити з росіянами, які прибули до Фінляндії.

Джерело: Sky News.

Фінляндія чекає на позицію Європейського Союзу щодо долі росіян, які втекли від мобілізації, перш ніж ухвалювати рішення про надання їм притулку.

За інформацією Імміграційної служби Фінляндії, загалом 1 109 громадян Росії попросили притулок у Фінляндії, щоб уникнути мобілізації та служби в армії РФ.

“Ми не змогли прийняти рішення щодо надання притулку”, — сказала директорка з питань імміграції Міністерства внутрішніх справ Санна Саттер.

Наразі невідомо, коли ЄС завершить підготовку своїх рекомендацій щодо цього питання.

За інформацією британських розвідників, від початку 2023 року міноборони РФ вербує російських в’язнів для війни проти України. Лише за квітень, ймовірно, їм вдалось завербувати до 10 000 в’язнів.

Розвідники нагадали, що з літа 2022 року вербуванням на війну проти України серед російських ув’язнених займалась ПВК “Вагнер”.

Однак, найімовірніше, вони втратили цю можливість у лютому 2023 року, після загострення ворожнечі з російським міноборони.

Фахівці зауважили, що кампанія міноборони РФ з вербування ув’язнених є частиною масштабних зусиль російської армії збільшити свою чисельність, водночас уникаючи повної мобілізації, яка викликала б невдоволення у суспільстві.