Український журналіст Дмитро Гордон під час інтерв'ю з головою українського МЗС Дмитром Кулебою, запропонував провести бесіду російською мовою. Міністр погодився, адже нібито українську розуміють ще не всі, а співрозмовникам варто "попрацювати на глобальну аудиторію".

Про це йдеться у відповідному інтерв’ю.

Журналіст наголосив, що за розмовою спостерігають мільйони людей в усьому світі, проте “не усі ще, на жаль, розуміють українську мову”: “Від Сполучених Штатів до Австралії. Увесь світ дивиться”, — сказав Гордон.

У відповідь не це міністр зауважив, що “це тимчасово”. Після чого Гордон попросив його “перейти на російську мову, щоб Кулебу зрозуміли всі”.

“Тому, що міністр закордонних справ України під час війни — я думаю, що всі мають його почути й зрозуміти, яка у нас зовнішня політика, що робить міністр. І взагалі який спротив чинить Україна на дипломатичному фронті”, — заявив журналіст.

Кулеба сказав, що вони можуть спробувати та попрацювати на глобальну аудиторію.