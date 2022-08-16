Про це йдеться у відповідному інтерв’ю.
Журналіст наголосив, що за розмовою спостерігають мільйони людей в усьому світі, проте “не усі ще, на жаль, розуміють українську мову”: “Від Сполучених Штатів до Австралії. Увесь світ дивиться”, — сказав Гордон.
У відповідь не це міністр зауважив, що “це тимчасово”. Після чого Гордон попросив його “перейти на російську мову, щоб Кулебу зрозуміли всі”.
“Тому, що міністр закордонних справ України під час війни — я думаю, що всі мають його почути й зрозуміти, яка у нас зовнішня політика, що робить міністр. І взагалі який спротив чинить Україна на дипломатичному фронті”, — заявив журналіст.
Кулеба сказав, що вони можуть спробувати та попрацювати на глобальну аудиторію.
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