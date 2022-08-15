Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що Україні порадили "копати траншеї" ще під час зустрічі з високопосадовцем Держдепартаменту США у вересні 2021 року.

Про це очільник МЗС розповів в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону.

Так, він зауважив, що президент Володимир Зеленський, глава ОП Андрій Єрмак, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, начальник ГУР Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко, міністр оборони Олексій Резніков та він мали приблизно однаковий обсяг інформації щодо підготовки РФ до повномасштабної війни.

За його словами, “перші дзвіночки”, до яких вони серйозно поставились, були ще у вересні. Тоді вони разом з Єрмаком саме перебували у Вашингтоні.

“Ми були з Андрієм на одній зустрічі із Держдепом, але не з державним секретарем: його тоді не було цього дня у Вашингтоні. І прийшов чоловік, сів, ось як ви, так чашку кави поставив і каже: “Ну що, хлопці? Копайте траншеї”. Ось так я вперше почув…”, – розповів Кулеба.

Крім цього, очільник МЗС розповів про свою зустріч із президентом США Джо Байденом у Вашингтоні 22 лютого. Так, люди з внутрішнього кола глави Білого дому, які перед цим вийшли з наради щодо України, при зустрічі співчутливо тиснули йому руку.

Водночас Кулеба наголосив, що Байден щиро прив’язаний до України і під час відвертої розмови підтвердив, що буде повномасштабна війна, та пообіцяв, що США підтримуватимуть нашу країну.

Проте, попри отриману інформацію, міністр все повністю усвідомив усю трагедію війни у перший день повномасштабного вторгнення.

“Це був перший момент, коли до мене прийшло повне розуміння того масштабу трагедії, яка зараз розгорнеться. І це був єдиний момент за всю війну, коли дозволив собі емоції”, – зазначив він.

Міністр нагадав, що низка закордонних аналітиків прогнозували Києву «72 голини», проте після того, як Україна не лише справно оборонялась, але й змогла завдавати удари, та після перших потужних санкцій, “ті західні експерти” почали займати чітку позицію, і, це, зазначив Кулеба, надихало.

Дипломат також пояснив, чому не проводили явну підготовку до повномасштабного нападу. У разі паніки було б складно утримати економіку. Він наголосив, що для президента це був головний чинник стримування від “відкритішої” підготовки до оборони країни. Тому, що його лінія була такою. Кулеба зауважив, що необхідно було знайти баланс між підготовкою країни до оборони й утримуванням економіки на плаву.

Також міністр відповів яким бачить майбутнє країни-агресорки.