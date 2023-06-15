Сьогодні, 15 червня, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав тимчасово окуповану ЗАЕС. Після цього він заявив, що ситуація на атомній електростанції серйозна, однак вона перебуває в процесі стабілізації.

Джерело: Le Figaro.

“З одного боку, ситуація серйозна, наслідки є, і вони реальні. Водночас вживаються заходи щодо стабілізації ситуації”, – заявив Рафаель Гроссі.

Зокрема гендиректор МАГАТЕ зазначив, що на Запорізькій АЕС достатньо води.

“Я зміг побачити ставок-охолоджувач, іригаційні ворота, канали, які складають основну систему охолодження станції. Для мене було дуже важливо мати можливість дати власну оцінку ситуації разом із моїми експертами”, – сказав Рафаель Гроссі.

Метою візиту Рафаеля Гроссі на ЗАЕС було визначити, чи не наразився об’єкт на небезпеку через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС, вода з якої використовувалася для охолодження шести реакторів.

Зазначимо, що сьогодні, 15 червня, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі прибув до тимчасово окупованої Запорізької АЕС в Енергодарі.

Раніше Рафаель Гроссі відкладав заплановану поїздку. Він посилався на безпекову ситуацію та чекав, коли візит можна буде реалізувати.

Очікувалося, що Гроссі відвідає станцію 14 червня, але після переговорів у Києві днем раніше дипломатичне джерело повідомило, що візит відкладено.

Раніше Рафаель Гроссі закликав надати експертам ширший доступ до території Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) для перевірки “суттєвої розбіжності” у даних про рівень води на зруйнованій Каховській дамбі, яка використовувалась для охолодження реакторів станції. Оскільки висота рівня води є основною характеристикою для тривалої роботи водяних помп.