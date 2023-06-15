Джерело: Le Figaro.
“З одного боку, ситуація серйозна, наслідки є, і вони реальні. Водночас вживаються заходи щодо стабілізації ситуації”, – заявив Рафаель Гроссі.
Зокрема гендиректор МАГАТЕ зазначив, що на Запорізькій АЕС достатньо води.
“Я зміг побачити ставок-охолоджувач, іригаційні ворота, канали, які складають основну систему охолодження станції. Для мене було дуже важливо мати можливість дати власну оцінку ситуації разом із моїми експертами”, – сказав Рафаель Гроссі.
Метою візиту Рафаеля Гроссі на ЗАЕС було визначити, чи не наразився об’єкт на небезпеку через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС, вода з якої використовувалася для охолодження шести реакторів.
Зазначимо, що сьогодні, 15 червня, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі прибув до тимчасово окупованої Запорізької АЕС в Енергодарі.
Раніше Рафаель Гроссі відкладав заплановану поїздку. Він посилався на безпекову ситуацію та чекав, коли візит можна буде реалізувати.
Очікувалося, що Гроссі відвідає станцію 14 червня, але після переговорів у Києві днем раніше дипломатичне джерело повідомило, що візит відкладено.
Раніше Рафаель Гроссі закликав надати експертам ширший доступ до території Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) для перевірки “суттєвої розбіжності” у даних про рівень води на зруйнованій Каховській дамбі, яка використовувалась для охолодження реакторів станції. Оскільки висота рівня води є основною характеристикою для тривалої роботи водяних помп.
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