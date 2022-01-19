П’ятий Президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко переконаний, що Володимир Зеленський та його оточення намагаються повернути Україну у найгірші часи Януковича.

Таку заяву політик зробив, виступаючи перед учасниками акції під Печерським судом.

“Наша з вами місія не дати перетворити Україну на “Малоросію” чи “Новоросію” часів Януковича. Ми це з вами зробили у 2014 році, зробимо і зараз. Наша з вами місія – не дати владі Зеленського перетворитися і забрати найгірші традиції Януковича для перетворення країни на ерзац Росії”, – наголосив Порошенко.

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Політик вкотре наголосив, що зараз найважливіше для України – це єдність суспільства.

“Наше з вами зобов’язання об’єднати суспільство, якщо це не може зробити влада, то це наш із вами хрест. Відстояти зараз демократію, дати по руках тим, хто застосовує вибіркове правосуддя, руйнує верховенство права і відновлює телефонне право. Я собі уявляю як з Офісу президента Зеленський дав доручення обірвати телефони для того, щоб отримати гарантований результат”, – сказав він.

На думку Порошенка, владу спантеличила та кількість людей, яка зібралась зустрічати його в “Жулянах”, а потім перейшла під стіни Печерського суду.

Між тим, суддя призначив лідеру “Європейської солідарності” запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Арешту не буде.

Нагадаємо, під Печерським районним судом відбулися сутички між поліціянтами та активістами. Побили депутата Київради Олександра Погребиського.