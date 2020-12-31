Про це йшлося в інтерв’ю Порошенка телеканалу “Прямий“.
“Не пізніше березня ми маємо завезти в Україну мінімально 22 млн доз [вакцини проти коронавірусу]. Це лише для медичних працівників, працівників соціальної сфери, людей похилого віку, які негайно цього потребують, працівників окремих правоохоронних органів, Збройних Сил України. Сьогодні це не менше 22 млн. Це не 4 млн, які в бюджеті передбачені на весь 2021 рік. Це треба зробити до квітня місяця”, — зазначив політик.
За словами Порошенка, аби вже влітку не було жодної потреби вводити локдаун, необхідно виконати триетапний план:
- Тотальне тестування на коронавірус.
- Розробка програми для електронного забезпечення контролю за дотриманням самоізоляції хворих.
- Вакцинація.
“Поєднання цих трьох позицій означає, що ми розриваємо ланцюг розповсюдження коронавірусу, і починаючи з травня або з червня немає жодної необхідності запровадження локдауну. Тільки так можна перемогти коронавірус”, — наголосив політик.
Порошенко закликав владу забезпечити виконання цих пунктів у найближчі 1,5 місяця, заявивши, що зворотне — злочинна бездіяльність.
- Станом на 31 грудня в Україні на коронавірус хворіють близько 326 тисяч осіб.
- Міністерство охорони здоров’я України планує провести першу вакцинацію проти коронавірусу COVID-19 в лютому 2021 року.
- 30 грудня МОЗ уклало договір на постачання 1 млн 913 тисяч доз вакцини проти COVID-19 виробництва китайської компанії Sinovac. Ця вакцина ще не пройшла третій етап клінічних досліджень. Проміжні результати показали, що її ефективність на рівні 79%.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що незареєстровану китайську вакцину замовили через “спалах національного егоїзму”.