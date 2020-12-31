П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко розповів, які три кроки має зробити влада для подолання коронавірусу.

Про це йшлося в інтерв’ю Порошенка телеканалу “Прямий“.

“Не пізніше березня ми маємо завезти в Україну мінімально 22 млн доз [вакцини проти коронавірусу]. Це лише для медичних працівників, працівників соціальної сфери, людей похилого віку, які негайно цього потребують, працівників окремих правоохоронних органів, Збройних Сил України. Сьогодні це не менше 22 млн. Це не 4 млн, які в бюджеті передбачені на весь 2021 рік. Це треба зробити до квітня місяця”, — зазначив політик.

За словами Порошенка, аби вже влітку не було жодної потреби вводити локдаун, необхідно виконати триетапний план:

Тотальне тестування на коронавірус.

Розробка програми для електронного забезпечення контролю за дотриманням самоізоляції хворих.

Вакцинація.

“Поєднання цих трьох позицій означає, що ми розриваємо ланцюг розповсюдження коронавірусу, і починаючи з травня або з червня немає жодної необхідності запровадження локдауну. Тільки так можна перемогти коронавірус”, — наголосив політик.

Порошенко закликав владу забезпечити виконання цих пунктів у найближчі 1,5 місяця, заявивши, що зворотне — злочинна бездіяльність.