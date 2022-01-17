Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ України.
Водночас триває судовий процес над Петром Порошенком. 17 січня йому мають обрати запобіжний захід. На сайті вказано, що його звинувачують у створенні терористичної групи чи терористичної організації (СТ.3-258 УК України) та держзраді (Ч.1 СТ.111 УК України).
Прокуратура запросила арештувати колишнього президента строком на два місяці з можливістю внести заставу в 1 мільярд гривень. Серед клопотань було також надягнути електронний браслет та забрати закордонний паспорт.
- Нагадаємо, що до Печерського районного суду, 17 січня, привезли два автозаки. В цій будівлі триває судовий процес над п’ятим президентом Петром Порошенком.
- На тлі обвинувачень політик і колишній міністр інфраструктури в уряді Гройсмана Володимир Омелян вважає, що президент України Володимир Зеленський хоче позбутися всієї опозиції та політичних конкурентів.
- Раніше пресслужба ДБР повідомляла, що дії п’ятого президента поставили Україну в енергетичну залежність від Російської Федерації.
- Також радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав повернення лідера “Європейської Солідарності” (“ЄС”) Петра Порошенка в Україну “політичним TikTok” з елементами “істеричного концерту”.