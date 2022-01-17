П'ятого президента України Петра Порошенка оголосили у внутрішньодержавний розшук. За даними правоохоронних органів, що нардеп і лідер партії "Європейська Солідарність" з 24 грудня нібито переховується від органів досудового розслідування.

Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ України.

Водночас триває судовий процес над Петром Порошенком. 17 січня йому мають обрати запобіжний захід. На сайті вказано, що його звинувачують у створенні терористичної групи чи терористичної організації (СТ.3-258 УК України) та держзраді (Ч.1 СТ.111 УК України).

Прокуратура запросила арештувати колишнього президента строком на два місяці з можливістю внести заставу в 1 мільярд гривень. Серед клопотань було також надягнути електронний браслет та забрати закордонний паспорт.