Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ України.

Водночас триває судовий процес над Петром Порошенком. 17 січня йому мають обрати запобіжний захід. На сайті вказано, що його звинувачують у створенні терористичної групи чи терористичної організації (СТ.3-258 УК України) та держзраді (Ч.1 СТ.111 УК України).

Прокуратура запросила арештувати колишнього президента строком на два місяці з можливістю внести заставу в 1 мільярд гривень. Серед клопотань було також надягнути електронний браслет та забрати закордонний паспорт.

Фото: Міністерство внутрішніх справ України