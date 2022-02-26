





Порошенко передав батальйону тероборони партію кулеметів і броньовану машину «Тритон» // 4 фото

Про це повідомляє пресслужба “ЄС“.

Він передав бійцям тероборони кулемет “Покемон”. Та наголосив, що в кожному відділенні буде такий кулемет. Порошенко зазначив, що це була ініціатива “Кузні на Рибальському”, працівників, керівництва заводу.

“А ще нам дуже пощастило – це броньована машина “Тритон”, яка виготовлена спеціально для Збройних Сил, для прикордонників. Вона може долати водні перешкоди. Унікальна. Вона має величезні можливості протимінного бронювання. Вона найкраща. І чомусь з різних політичних причин не була використана. Зараз вона дістанеться батальйону”, – пояснив лідер “ЄС”.

Ця машина привезла ще 30 кулеметів ПКМ для батальйону.

Наразі саме так комплектується українська територіальна оборона, оборона міста Києва.

“Так ми плануємо зустрічати ворога і не радимо йому сунутися в Київ”, – застерігає Порошенко.

Політик повідомив про ще один подарунок від “Кузні” – великокаліберний кулемет, який здатний знищувати вже і броньовані цілі. “Тритон” буде оснащений великокаліберним кулеметом для демонстрації того, що чекає на Путіна та загарбників.

Порошенко наголосив, що робитиме все можливе для захисту Києва, захисту киян. За його словами, коли захистимо Київ — захистимо Україну.