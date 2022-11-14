Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко передав комплекс БПЛА Poseidon проєкту "Очі Арти" розвідникам 131-го батальйону, який брав участь у звільненні Снігурівки та херсонських земель.

Про це політик повідомив у Facebook.

Під час того, як наші армійці викидають окупантів з правобережної Херсонщини, “пара гострих очей та міцних крил — те, що потрібно нашим захисникам, щоб щоденно знищувати русню”.

Порошенко зауважив, що важливим кроком під час минулого етапу операції було звільнення Снігурівки. Першим увійшов до цього населеного пункту 131-й розвідбат оперативного командування “Південь”.

“Для мене було честю сьогодні зустрітися з хлопцями, поспілкуватися, потиснути руки та передати комплект Poseidon з трьома бойовими “пташками”. Наша команда передає вдосконалений комплекс з оновленим програмним забезпеченням. Бійці 131-го розвідбату пройшли ретельне навчання. І ми їх сьогодні вітаємо, бо це перший випуск нашої спільної програми із підготовки операторів для “Посейдона”, – зауважив п’ятий президент.

Він також висловив переконання, що сьогодні весь південь України – в надійних руках. Політик передав особовому складу розвідбату слова щирої вдячності від усіх українців за героїчні дії по звільненню Снігурівки та Херсонщини.

Порошенко нагадав, що комплекси пройшли дуже суворе випробування на протидію ворожому РЕБу, проте команда продовжує модернізацію.

У серпні Петро Порошенко повідомив про великий контракт з виробниками безпілотників. Підрозділам десантно-штурмових військ вже передали три подібних комплекси. Кошти на БПЛА збирають волонтери ГО “Справа Громад”, Фонд Порошенка подвоює зібрану суму.