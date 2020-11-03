Про це сьогодні під час брифінгу у Верховній Раді заявив п’ятий президент, лідер “ЄС” Петро Порошенко.

“Рішенням КСУ, яке я точно не вітаю, були скасовані електронні декларації. Я хочу наголосити, що саме завдяки політичній волі моїй, політичній волі нашої команди та компромісів, які були досягнуті, була запущена найбільш жорстка система електронного декларування з кримінальною відповідальністю за її порушення. Вчора депутати “Європейської Солідарності” підписали законопроєкт, яким передбачається повне повернення до електронних декларацій”, – сказав він.

Порошенко зазначив, що спроби Зеленського “налякати” Раду не подіють і порекомендував главі держави зібрати для консультацій керівників фракцій Парламенту.

“Вчора Зеленський намагався налякати Верховну Раду та українське суспільство. Це дуже погано, коли Зеленський хоче бути страшним і когось налякати. Я йому казав ще рік тому і можу повторити – вас ніхто не боїться, ви навпаки стаєте дуже смішним. Погано, коли президент має страшний вигляд, але ще гірше, коли з нього сміються. Зупиніться. Я ще раз нагадую свою пропозицію, коли я наполегливо радив – зберіть керівників фракцій Верховної Ради, і ми разом готові пошукати вихід з конституційної кризи, куди ви затягнули країну”, – додав він.

“Коли ви й ваша команда тиснули на те, щоб визнати неконституційним указ президента Порошенка про призначення Ситника, коли ваша команда так само як зараз, тиснула на суддів Конституційного суду, на керівництво САП, ви аплодували, бо були переконані, що вам вдасться провести своїх людей. Коли, порушуючи всі наші міжнародні зобов’язання, ваші “Слуги” в залі проголосували формування комісії про призначення антикорупційного прокурора із 100% ваших людей – ви теж були щасливі.

А сьогодні ви дуже обурені рішенням Конституційного суду і будете формувати його з прозорих і чесних юристів? Будь ласка, зараз в Конституційному суді є три вакансії, двоє від Верховної Ради та одна від з’їзду суддів. Заява, яку під вашим тиском написав суддя Сліденко звільняє ще одне місце від Верховної Ради”, – заявив Порошенко.

Він також переконаний, що треба почати з прозорого конкурсу на вакантні місця у КСУ.

Лідер “ЄС” зауважив, що Зеленський, який оточив себе людьми з команди президент-втікача Віктора Януковича, хоче запозичити досвід путінського режиму.

“За останній тиждень Держдума Російської Федерації внесла зміни до законодавства РФ, яким передбачила права президента країни-агресора Росії Путіна одноосібно звільняти суддів Конституційного суду. Дуже сподобалась ця ідея Зеленському, і він хотів прочавити її через Верховну Раду.

Зеленський намагається скористатися цією можливістю для того, щоб наблизити країну до диктатури. Зеленський в абсолютно незаконний, неконституційний спосіб, всупереч Конституції, де обов’язки президента чітко визначені в 106 статті, а елементи захисту Конституції та Конституційного суду теж чітко відображені в Конституції, намагається штурмом взяти Конституційний суд. Для того, щоб за порадами Портнова, Татарова, Смірнова – всіх поплічників Януковича – сформувати лояльний до себе Конституційний суд, який буде робити так само як і робив за часів Януковича-Портнова у 2010-му році, тобто схвалювати узурпацію”, – наголосив він.

“Залиште вже у спокої Конституцію. І не треба лякати Україну та українців достроковими парламентськими виборами, ви, пане Зеленський, на них програєте, бо ви втратили довіру людей”, – резюмував Порошенко.

Як повідомлялося раніше, через рішення Конституційного суду скасувати відповідальність за неправдиве декларування та обмежити повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного суду.

Голова КСУ суддя Олександр Тупицький заявив, що законопроєкт президента Володимира Зеленського, яким пропонується скасувати попереднє рішення КСУ і звільнити всіх суддів, “має ознаки конституційного перевороту”.

31 жовтня Венеційська комісія та GRECO застерегли Україну від порушення Конституції при прийнятті законопроєкту Володимира Зеленського щодо припинення повноважень всіх суддів КСУ.