Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко зауважив, що не встиг Європарламент проголосувати за визнання кремлівського режиму терористичним, як РФ негайно підтвердила свій статус терориста №1 у світі.

Про це він зазначив у Facebook.

У безсилій злобі, зауважив політик, Москва вкотре “розписується в тому, що геть нічого не може зробити ані з Україною, ані з нашим героїчним спротивом, ані з міжнародною єдністю та солідарністю”.

Порошенко переконаний, що без світла, тепла або води можна потерпіти і день, і тиждень, проте, “без свободи та незалежності — це не життя”.

“Однак, рабам, що населяють територію по той бік “поребрика”, цього не збагнути”, – пояснив п’ятий президент.

Він наголосив, що відповіддю колективного Заходу має бути посилене постачання систем ППО Україні, надання зброї середньої і великої дальності дії, аби знищувати російські збройні арсенали та логістичні центри. Окрім цього, необхідно посилювати антиросійські санкції, включно з тотальним ембарго. Також важливо визнати РФ державою-терористом та організувати повну міжнародну ізоляцію злочинного режиму.

“А за нами діло не стане. Наші ЗСУ виженуть загарбників, покарають за кожен злочин, за кожну ракету, снаряд чи кулю, за кожне життя. Ми — вистоїмо і переможемо”, – наголосив Порошенко.

23 листопада, Європейський парламент ухвалив резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму. Більшість європарламентарів її підтримали.

Резолюцію підтримали 494 європарламентарі. Ще 58 були проти, а 44 – утрималися від голосування. Європейська народна партія (ЄНП) закликала ЄС розробити правову базу, яка забезпечить запровадження санкцій проти РФ.