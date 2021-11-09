Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Порошенко висловив підтримку Польщі та Литві, які наразі протистоять міграційній кризі, спровокованій Білоруссю та Росією.
Він наголосив, що повинна прийти “розплата за злодіяння”.
“Злочинні режими зневажають людські життя та долі, і готові вдовольняти свої агресивні збочення, кидаючи на колючі дроти тисячі мігрантів, серед яких жінки, діти та особи похилого віку. І за ці злодіяння прийде справедлива розплата”, – зазначив Порошенко.
Також він закликав міжнародну спільноту запровадити санкції до “режимів Лукашенка і Путіна”.
“Закликаю міжнародну спільноту активно діяти, аби не допустити гуманітарної трагедії та покарати винних. Найменшою міжнародною карою стало б запровадження пекельних санкцій не лише проти режиму Лукашенка, але й справжнього “ляльковода” та ворога демократичного світу – Путіна”, – заявив він.
Нагадаємо, навесні стрімко зросла кількість спроб незаконного перетину білоруського кордону з Литвою, Латвією та Польщею мігрантами з Близького Сходу, Африки та інших регіонів. Євросоюз та його учасники певні, що це наслідок свідомих дій Білорусі у відповідь на санкції.
- Раніше Порошенко розповів, що треба робити через скупчення російських військ на кордонах України.
- Також він подякував колегам у Верховній Раді за підтримку закону про закупівлю кисневих станцій та закликав негайно підписати цей закон.
- Раніше повідомлялося, що польський Сейм остаточно ухвалив законопроєкт, яким передбачається, що протягом двох років країна витратить понад $400 млн на “стіну” на кордоні з Білоруссю.
- Литва та Латвія також розпочали будівництво бар’єра на кордоні з Білоруссю.