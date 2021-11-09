Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Порошенко висловив підтримку Польщі та Литві, які наразі протистоять міграційній кризі,  спровокованій Білоруссю та Росією.

Він наголосив, що повинна прийти “розплата за злодіяння”.

“Злочинні режими зневажають людські життя та долі, і готові вдовольняти свої агресивні збочення, кидаючи на колючі дроти тисячі мігрантів, серед яких жінки, діти та особи похилого віку. І за ці злодіяння прийде справедлива розплата”, – зазначив Порошенко.

Також він закликав міжнародну спільноту запровадити санкції до “режимів Лукашенка і Путіна”.

“Закликаю міжнародну спільноту активно діяти, аби не допустити гуманітарної трагедії та покарати винних. Найменшою міжнародною карою стало б запровадження пекельних санкцій не лише проти режиму Лукашенка, але й справжнього “ляльковода” та ворога демократичного світу – Путіна”, – заявив він.

 

Нагадаємо, навесні стрімко зросла кількість спроб незаконного перетину білоруського кордону з Литвою, Латвією та Польщею мігрантами з Близького Сходу, Африки та інших регіонів. Євросоюз та його учасники певні, що це наслідок свідомих дій Білорусі у відповідь на санкції.