П'ятий Президент та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко закликав міжнародну спільноту запровадити санкції проти "режимів Путіна та Лукашенка" через міграційну кризу на кордонах ЄС.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Порошенко висловив підтримку Польщі та Литві, які наразі протистоять міграційній кризі, спровокованій Білоруссю та Росією.

Він наголосив, що повинна прийти “розплата за злодіяння”.

“Злочинні режими зневажають людські життя та долі, і готові вдовольняти свої агресивні збочення, кидаючи на колючі дроти тисячі мігрантів, серед яких жінки, діти та особи похилого віку. І за ці злодіяння прийде справедлива розплата”, – зазначив Порошенко.

Також він закликав міжнародну спільноту запровадити санкції до “режимів Лукашенка і Путіна”.

“Закликаю міжнародну спільноту активно діяти, аби не допустити гуманітарної трагедії та покарати винних. Найменшою міжнародною карою стало б запровадження пекельних санкцій не лише проти режиму Лукашенка, але й справжнього “ляльковода” та ворога демократичного світу – Путіна”, – заявив він.

Нагадаємо, навесні стрімко зросла кількість спроб незаконного перетину білоруського кордону з Литвою, Латвією та Польщею мігрантами з Близького Сходу, Африки та інших регіонів. Євросоюз та його учасники певні, що це наслідок свідомих дій Білорусі у відповідь на санкції.