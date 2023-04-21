Про це повідомляє “Радіо Свобода”.
Портнов, який нині перебуває під санкціями США, позивався проти Седлецької та низки інших медіа восени 2020 року через її допис у Facebook, опублікований 17 серпня 2020-го. У цей день стався підпал автомобіля редакції “Схем”.
Тоді Седлецька згадала про негативне ставлення Портнова до редакції, зокрема, про те, що він оприлюднив особисті дані водія, включно з номерними знаками зрештою спаленого автомобіля. Також він публічно погрожував “учбово-виховними заходами” редакції розслідувачів.
Як пише “Радіо Свобода”, рішення про задоволення позову Портнова оголосив суддя Олексій Соколов. Водночас суд зобов’язав Наталію Седлецьку спростувати інформацію, поширену у дописі, опублікувавши рішення Печерського суду на своїй сторінці у Facebook.
Також це мають зробити “Громадське”, NV, 5 канал та “Прямий”, які публікували допис журналістки.
Наразі захист Седлецької готує апеляційну скаргу.
- Адвокат, керуючий партнер Адвокатського об’єднання “Головань і партнери” Ігор Головань розповів, що сьогодні Київський апеляційний суд у складі колегії суддів Гуля, Крижанівської та Шебуєвої “рішення Печерського суду скасував і захистив честь і гідність Портнова у повному обсязі”.
- 30 вересня 2022 року Печерський районний суд міста Києва відмовив у задоволенні позову Андрія Портнова проти Петра Порошенка, партії “Європейська Солідарність” та телеканалу “Прямий”.
- У Державному бюро розслідувань (ДБР) відмовилися залучити до “справи моряків”, порушеної проти п’ятого президента Петра Порошенка, рішення Міжнародного трибуналу з морського права.
- Сполучені Штати Америки ввели санкції проти колишнього першого заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова та його благодійного фонду.