Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Портнов, який нині перебуває під санкціями США, позивався проти Седлецької та низки інших медіа восени 2020 року через її допис у Facebook, опублікований 17 серпня 2020-го. У цей день стався підпал автомобіля редакції “Схем”. 

Тоді Седлецька згадала про негативне ставлення Портнова до редакції, зокрема, про те, що він оприлюднив особисті дані водія, включно з номерними знаками зрештою спаленого автомобіля. Також він публічно погрожував “учбово-виховними заходами” редакції розслідувачів.

Колаж: “Радіо Свобода”

Як пише “Радіо Свобода”, рішення про задоволення позову Портнова оголосив суддя Олексій Соколов. Водночас суд зобов’язав Наталію Седлецьку спростувати інформацію, поширену у дописі, опублікувавши рішення Печерського суду на своїй сторінці у Facebook.

Також це мають зробити “Громадське”, NV, 5 канал та “Прямий”, які публікували допис журналістки.

Наразі захист Седлецької готує апеляційну скаргу.