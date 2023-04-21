Печерський суд Києва задовольнив позов Андрія Портнова, колишнього голови адміністрації експрезидента Віктора Януковича проти керівниці проєкту "Схеми" (Радіо Свобода) Наталії Седлецької щодо захисту його честі, гідності та репутації.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Портнов, який нині перебуває під санкціями США, позивався проти Седлецької та низки інших медіа восени 2020 року через її допис у Facebook, опублікований 17 серпня 2020-го. У цей день стався підпал автомобіля редакції “Схем”.

Тоді Седлецька згадала про негативне ставлення Портнова до редакції, зокрема, про те, що він оприлюднив особисті дані водія, включно з номерними знаками зрештою спаленого автомобіля. Також він публічно погрожував “учбово-виховними заходами” редакції розслідувачів.

Як пише “Радіо Свобода”, рішення про задоволення позову Портнова оголосив суддя Олексій Соколов. Водночас суд зобов’язав Наталію Седлецьку спростувати інформацію, поширену у дописі, опублікувавши рішення Печерського суду на своїй сторінці у Facebook.

Також це мають зробити “Громадське”, NV, 5 канал та “Прямий”, які публікували допис журналістки.

Наразі захист Седлецької готує апеляційну скаргу.