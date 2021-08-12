У Державному бюро розслідувань (ДБР) відмовилися залучити до "справи моряків", порушеної проти п’ятого президента Петра Порошенка, рішення Міжнародного трибуналу з морського права.

Про це поінформував на своїй сторінці в Facebook адвокат політика Ігор Головань.

Він зауважив, що за два роки “розслідування” рішення трибуналу навіть не було приєднано до матеріалів цього кримінального провадження.

Варто зазначити, що трибунал у травні 2019 року зобов’язав Росію негайно звільнити захоплених у Керченській протоці українських моряків та кораблі й повернути їх в Україну.

“Суспільство вже почало забувати про “справу моряків” – зареєстроване ДБР з подачі агентів впливу держави-агресора кримінальне провадження, в рамках якого слідчі ДБР намагаються довести, що Україна і українські моряки самі винні у захопленні росіянами наших кораблів. А як же рішення Міжнародного трибуналу з морського права від 25.05.2019? Трибунал тоді зобов’язав РФ негайно звільнити захоплених у Керченській протоці українських моряків та дозволити їм повернутися в Україну. Але слідчих ДБР цікавлять тільки інтереси РФ. А тому за два роки “розслідування” рішення міжнародного трибуналу з морського права… навіть не було приєднано до матеріалів провадження!” – наголосив Головань.

Адвокат уточнив, що нещодавно старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління ДБР Анна Сергєєва винесла постанову, якою відмовилася витребувати і долучити до матеріалів кримінального провадження копію офіційного тексту рішення трибуналу.

“Мотив – спір між Україною та РФ ще розглядається, остаточного рішення не винесено. А слідчі ДБР і їх замовники дуже сподіваються, що Україна програє”, – додав Головань, опублікувавши документ-відповідь Сергєєвої.

Як відомо, в травні 2019 року Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом нібито “державної зради” Петра Порошенка та інших посадових осіб під час проходу українськими моряками Керченської протоки, що призвело до їхнього захоплення Росією.

Провадження було розпочато за заявою колишнього заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича – Андрія Портнова.

Розслідування було розпочато за ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ст. 111 КК (державна зрада) і 426-1 КК (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).

У липні минулого року керівник слідчої групи Державного бюро розслідувань (ДБР) Олег Корецький визнав, що провадження, відкрите проти Петра Порошенка за фактом проходження українських військових кораблів через Керченську протоку в листопаді 2018 року, не матиме перспектив у суді.

Корецький також перерахував кримінальні провадження, фігурантом яких є п’ятий президент Петро Порошенко і які є безперспективними. За словами слідчого, це 80% відкритих проваджень.