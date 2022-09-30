Печерський районний суд міста Києва відмовив у задоволенні позову Андрія Портнова проти Петра Порошенка, партії "Європейська Солідарність" та телеканалу "Прямий".

Про це повідомив телеканал “Прямий” з посиланням на слова адвоката Петра Порошенка, Ігоря Голованя.

Заступник голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов вимагав спростувати інформацію про те, що він передав матеріали “справи моряків” Росії. У жовтні 2021 року Верховний суд України повернув цю справу на повторний розгляд.

У повідомленні зазначається, що ця багаторічна справа пройшла всі інстанції. На користь Портнова була постанова в цьому ж суді в першій інстанції. Повністю були задоволені його вимоги до всіх відповідачів. Проте після того, як Верховний суд України звернув увагу на порушення закону, допущені попереднім складом суду, постановив рішення – відмовити у задоволенні позову Андрія Портнова.

Судовий позов Портнова стосувався публікації під назвою “Петро Порошенко: Портнов передав матеріали “справи моряків” Росії”, в якій зазначалося, що матеріали кримінального провадження щодо незаконно захоплених РФ українських моряків у Керченській протоці Державне бюро розслідувань нібито передало Андрію Портнову, який потім передав цю інформацію Російській Федерації, а конкретно – постійному представнику РФ в ООН Василю Небензі.

Нагадаємо, що у травні 2019 року Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом нібито “державної зради” Петра Порошенка та інших посадових осіб під час проходження українськими моряками Керченської протоки, що призвело до їхнього захоплення Росією.

Провадження було розпочато за заявою колишнього заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича – Андрія Портнова.

Розслідування було порушено за ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ст. 111 КК (державна зрада) і 426-1 КК (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).

Натомість у серпні 2019 року Андрій Портнов подав позов, щоб визнати неправдивими та спростувати твердження про те, що “матеріали “справи моряків”, попри таємницю слідства, ДБР передало Портнову, який потім нібито передав цю інформацію Російській Федерації, а конкретно постійному представнику РФ в ООН Василю Небензі”.

Небензя цитував матеріали цієї справи на засіданні Радбезу ООН з метою виправдати дії країни-агресора під час захоплення українських кораблів у листопаді 2018 року у Керченській протоці.

Верховний суд у своїй постанові, зокрема, зауважив, що суди першої та другої інстанції не надали оцінки доказам щодо вірогідності поширеної інформації. Зокрема у заяві Портнова “про вчинене кримінальне порушення” у “Справі моряків”, видруку тексту виступу Небензі на засіданні Ради Безпеки ООН, на якому він цитував заяву Портнова із “Справи моряків”, видруку Портнова в телеграм-каналі щодо “Справи моряків” та його обізнаності щодо цієї справи.

Отже, Верховний суд скасував рішення Печерського суду та Київського апеляційного суду і скерував справу на новий розгляд.