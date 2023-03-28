Адвокат, керуючий партнер Адвокатського об'єднання "Головань і партнери" Ігор Головань розповів, що сьогодні Київський апеляційний суд у складі колегії суддів Гуля, Крижанівської та Шебуєвої "рішення Печерського суду скасував і захистив честь і гідність Портнова у повному обсязі".

Про це юрист написав у своєму блозі в “УП”.

Ексзаступника голови Адміністрації президента Андрій Портнов вимагає спростувати інформацію про те, що він передав матеріали “справи моряків” Росії. Відповідний позов поданий проти лідера партії “Європейська солідарність” Петра Порошенка, політсили та телеканалу “Прямий”.

Сьогодні Київський апеляційний суд ухвалив рішення на користь позивача, на що відреагував адвокат Головань. Він назвав це задовільненням “незаконних та необгрунтованих вимог Портнова”. Юрист заявив, що Київський апеляційний суд у складі колегії суддів Гуля, Крижанівської та Шебуєвої “захистив честь і гідність Портнова у повному обсязі”.

Головань переконаний, що сьогоднішнє рішення нагадує суспільству, наскільки глибоко ще вкорінений в Україні “русский мир”. А також – наскільки важливими є санкції уряду США, запроваджені зокрема у зв’язку з покупкою судових рішень.

Нагадаємо, що у травні 2019 року Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом нібито “державної зради” Петра Порошенка та інших посадових осіб під час проходження українськими моряками Керченської протоки, що призвело до їхнього захоплення Росією.

Провадження було розпочато за заявою колишнього заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича – Андрія Портнова.

Розслідування було порушено за ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ст. 111 КК (державна зрада) і 426-1 КК (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).

Натомість у серпні 2019 року Андрій Портнов подав позов, щоб визнати неправдивими та спростувати твердження про те, що “матеріали “справи моряків”, попри таємницю слідства, ДБР передало Портнову, який потім нібито передав цю інформацію Російській Федерації, а конкретно постійному представнику РФ в ООН Василю Небензі”.

Небензя цитував матеріали цієї справи на засіданні Радбезу ООН з метою виправдати дії країни-агресора під час захоплення українських кораблів у листопаді 2018 року у Керченській протоці.

Верховний суд у своїй постанові, зокрема, зауважив, що суди першої та другої інстанції не надали оцінки доказам щодо вірогідності поширеної інформації. Зокрема у заяві Портнова “про вчинене кримінальне порушення” у “Справі моряків”, видруку тексту виступу Небензі на засіданні Ради Безпеки ООН, на якому він цитував заяву Портнова із “Справи моряків”, видруку Портнова в телеграм-каналі щодо “Справи моряків” та його обізнаності щодо цієї справи.

Отже, Верховний суд скасував рішення Печерського суду та Київського апеляційного суду і скерував справу на новий розгляд.