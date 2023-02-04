Про це інформує Reuters.

За словами Антоніу Кошта, Португалія веде переговори з Німеччиною щодо придбання деталей, необхідних для ремонту танків Leopard, що вийшли з ладу. Після ремонту танки будуть відправлені до України.

“Я знаю, скільки танків буде відправлено до України, але про це буде оголошено у відповідний час”, – сказав Антоніу Кошта.

За його словами, Португалія працює з Німеччиною над отриманням запчастин, необхідних для ремонту танків, що вийшли з ладу. Кошта додав, що Португалія сподівається доставити їх в Україну до кінця березня 2023 року.

Своєю чергою, командувач Збройних сил Португалії, адмірал Антоніу Сілва Рібейро заявив, що минулого місяця Португалія мала 37 танків Leopard 2, але місцеві ЗМІ повідомляли, що більшість з них несправні.

Міністерство оборони Португалії відмовилось коментувати “працездатність систем озброєння та обладнання” з міркувань безпеки.

Зауважимо, що наприкінці січня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що Україна розраховує отримати від 120 до 140 сучасних західних танків у межах “першої хвилі” постачання із 12 країн.

За його словами, поки що зарано називати усі країни коаліції та їх практичні внески, оскільки деякі з них ще мають ухвалити рішення відповідно до внутрішніх процедур.

“У першій хвилі внесків Збройні сили України отримають від 120 до 140 одиниць сучасних західних танків. Це Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. Також дуже розраховуємо на Leclerc”, – наголосив дипломат.

Наразі Україна продовжує працювати над розширенням танкової коаліції та збільшенням внесків учасниками, запевнив Кулеба.

Міністр також поновив заклики щодо винищувачів, заявивши, що українські військові “повинні отримати всі типи озброєння, необхідного для захисту та відновлення територіальної цілісності нашої країни”.