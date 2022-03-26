Про це повідомив голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко.
За попередньою інформацією орієнтовно за 10 км від Луцька силами протиповітряної оборони було збито безпілотний літальний апарат. У Волинській державній адміністрації не виключають, що це могла бути ракета.
Наразі інформація уточнюється.
- Нагадаємо, що сьогодні, силами 93 бригади “Холодний Яр”, за допомогою територіальної оборони та місцевих партизанів, місто Тростянець на Сумщині звільнили від російських окупаційних військ.
- Раніше голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що сталося два ракетних удари у межах Львова. Внаслідок ударів постраждали п’ять осіб.
- Також російські катери намагалися підійти до узбережжя Одеської області, аби висадити диверсійно-розвідувальні групи.
- Водночас російські окупаційні військові, які вдерлися на територію Славутича, почали зривати мирний проукраїнський мітинг, залякувати громадян та висувати свої вимоги. Українці продовжують спротив та женуть росіян “додому”.