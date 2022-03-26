Про це повідомив голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко.

За попередньою інформацією орієнтовно за 10 км від Луцька силами протиповітряної оборони було збито безпілотний літальний апарат. У Волинській державній адміністрації не виключають, що це могла бути ракета.

Наразі інформація уточнюється.