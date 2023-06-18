Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця наголосив, що нині мова ворожнечі є важливим елементом інструментарію російської пропаганди у прагненні цієї країни знищити українську націю, частиною глобальної дезінформаційної кампанії РФ проти України та її держав-партнерів.

Джерело: пресслужба Міністерства закордонних справ

18 червня у світі відзначається Міжнародний день протидії мові ворожнечі. У Нью-Йорку постійні представництва України, Литви та Польщі при ООН провели захід з метою презентації спільної доповіді “Стійкість до дезінформації: перспектива Люблінського трикутника”.

Зокрема Кислиця зазначив, що захід дозволив аудиторії ООН ознайомитися з практичними результатами діяльності в межах Люблінського трикутника на важливому напрямі протидії дезінформації. Та додав, що саме цей огидний феномен ставлять собі на службу ті, хто розпалює збройні конфлікти, війни, практикує масові вбивства, геноцид народів.

Поширення дезінформації повністю інтегровано у військові стратегії Росії. Останній приклад стався 6 червня, коли Росія намагалася приховати свій воєнний злочин – підрив дамби Каховської ГЕС, поширюючи численні фейки та безпідставні звинувачення”, – нагадав посол.

Довідка. Люблінський трикутник, створений 28 липня 2020 року міністрами закордонних справ Литви, Польщі та України, сприяє тристоронньому співробітництву, заснованому на історичних зв’язках і традиціях. Спільний план дій зосереджений на розширенні співпраці з метою протидії гібридним загрозам та дезінформації. Спільні зусилля з протидії дезінформації та зміцнення стійкості є ключовими цілями цієї співпраці.