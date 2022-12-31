Про це йдеться в повідомленні посольства у Twitter.
В дипломатичній установі “глибоко обурені” обстрілом.
“Посольство Японії глибоко обурене повторним масованим нападом на цивільне населення та цивільні об’єкти в Україні в переддень Нового року, що призвело до загибелі та поранення мирних людей, зокрема японського журналіста”, — пишуть у дописі.
Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що під час ракетної атаки РФ на Київ у Печерському районі поранено журналіста з Японії. Його госпіталізували медики.
Нагадаємо, що протягом 31 грудня українська столиця постраждала від масованих ракетних обстрілів. Руйнувань зазнали Голосіївський, Солом’янський, Печерський та Дніпровський райони. Крім того, одна людина загинула та ще 20 – поранено.
- У ДТЕК повідомили, що працівники енергетичної служби України зроблять все можливо для того, аби жителі столиці, Київської та Дніпропетровської областей у новорічну ніч були з електроенергією.
- Протягом масованого ракетного обстрілу 31 грудня кілька російських ракет впали на їхній території.