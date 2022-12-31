У посольстві Японії в Україні вже відреагували на поранення японського журналіста у Києві внаслідок масованого російського обстрілу 31 грудня.

Про це йдеться в повідомленні посольства у Twitter.

В дипломатичній установі “глибоко обурені” обстрілом.

“Посольство Японії глибоко обурене повторним масованим нападом на цивільне населення та цивільні об’єкти в Україні в переддень Нового року, що призвело до загибелі та поранення мирних людей, зокрема японського журналіста”, — пишуть у дописі.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що під час ракетної атаки РФ на Київ у Печерському районі поранено журналіста з Японії. Його госпіталізували медики.

Нагадаємо, що протягом 31 грудня українська столиця постраждала від масованих ракетних обстрілів. Руйнувань зазнали Голосіївський, Солом’янський, Печерський та Дніпровський райони. Крім того, одна людина загинула та ще 20 – поранено.