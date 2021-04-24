Посольство РФ відреагувало на висилку дипломатів з країн Балтії твітом про «маленький член»

Реакція дипломатичного відомства з’явилася у Twitter.

Зокрема, російське посольство ретвітнуло повідомлення про рішення країн Балтії вислати російських дипломатів на знак солідарності із Чехією та залишило хамський підпис.

“Маленьке падіння енергії або енергія маленького члена – вибір за вами”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у п’ятницю, 23 квітня, Литва, Латвія та Естонія оголосили, що вирішили вислати російських дипломатів на знак солідарності з Чехією.

Як відомо, минулого тижня влада Чехії прийняла рішення вислати з країни 18 російських дипломатів у зв’язку із новими фактами в розслідуванні вибухів, що трапилися на складі боєприпасів у Врбетіце в Моравії в жовтні 2014 року. Тоді загинули двоє людей.

Зазначалося, що всі 18 співробітників посольства РФ у Празі були ідентифіковані як співробітники російських спецслужб – ГРУ і Служби зовнішньої розвідки.

Паралельно поліція Чехії оголосила про розшук двох чоловіків, які 11-16 жовтня 2014 року приїхали у Прагу, а потім в Моравсько-Силезький та Злінський краї. Врбетіце, де сталися вибухи, знаходиться саме в Злінському краї.

Вказані чоловіки використовували російські паспорти на ім’я Олександра Петрова і Руслана Боширова. Судячи з оприлюднених поліцією фото, це ті ж чоловіки, яких звинувачували в отруєнні Скрипалів у Великій Британії у 2018 році (колишнього офіцера російської розвідки Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в місті Солсбері).

Розслідувачі Bellingcat раніше ідентифікували “Петрова” і “Боширова” як офіцерів ГРУ РФ Олександра Мішкіна та Анатолія Чепігу.