Про це повідомляє кореспондент #Букв.

22 лютого стало відомо про наміри евакуювати дипломатів й інший персонал посольства Росії в Україні, а також генеральних консульств в Одесі, Львові та Харкові.

Такий крок спровоковано, мовляв, погрозами, направленими в адресу працівників.

Наразі біля посольства декілька автобусів і військові з національної гвардії.

Своєю чергою вчора Міністерство закордонних справ України відкликало для консультацій тимчасового повіреного у справах України в Російській Федерації у зв’язку з протиправним визнанням Москвою незалежності ОРДЛО. Того ж дня під час спільного брифінгу глав держав України та Естонії Володимир Зеленський заявив, що обдумує питання розриву дипломатичних відносин із Росією через протиправне визнання нею незалежності території ОРДЛО та посягання на суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.