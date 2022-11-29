Під час візиту до Великої Британії перша леді України Олена Зеленська виступила перед депутатами парламенту та розповіла про багато воєнних злочинів, котрі вчинили під час вторгнення російські військові. Зокрема про зґвалтування, удари по цивільних об'єктах та цивільному населенню.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зеленська взяла участь у Конференції із запобігання сексуальному насильству під час конфліктів (PSVI Conference). Дружина президента виступила в межах панелі “Підтримка врятованих” і присвятила свою промову допомозі тим, хто пережив сексуальне насильство під час війни, розв’язаної РФ проти України.

Під час зустрічі перша леді України подякувала за підтримку Лондоном резолюції Генасамблеї ООН щодо механізму компенсації збитків, завданих Україні агресією РФ, та закликала Велику Британію визнати РФ державою-терористом і підтримати ініціативу України зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

“Як жертви сексуального насильства мають бути впевнені, що на їхніх кривдників чекає відповідальність, так і все українське суспільство має знати, що всіх, хто віддавав злочинні накази, буде покарано”, – наголосила Зеленська.

Вона акцентувала, що потрібен спеціальний трибунал про злочин агресії РФ проти України, який посилить роботу Міжнародного кримінального суду.

“Він потрібен, щоб покарати всіх тих, хто на найвищому політичному та військовому рівнях несе відповідальність за злочини війни та терор”, – наголосила перша леді.

Раніше в Офісі президента заявили, що створення трибуналу щодо злочину агресії – це питання не війни в Україні, а зрілості всього цивілізованого світу, якої йому не вистачило у 2008 році, коли РФ прийшла з агресією в Грузію, та у 2014-му, коли РФ прийшла в Крим та на сход. Президент Латвії Егілс Левітс погодився з твердженням та зауважив на готовності країни підтримати цей крок.