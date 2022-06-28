Про це він написав у своєму Twitter-акаунті.
Данілов наголосив, що хоче заспокоїти “пана Дмитра Медведєва” щодо Криму.
За словами секретаря РНБО, Крим може бути російським лише у “хворій антисемітській, українофобській уяві окремих кремлівських діячів”.
Більше того, додав Олексій Данілов, “ніякої спроби” повернути окупований півострів не буде.
“Повернення тимчасово окупованої території Криму буде проведено без спроб, одразу. Без поваги, Олексій Данілов”, – резюмував секретар РНБО.
Як відомо, сьогодні заступник голови Ради безпеки РФ та колишній російський президент Дмитро Медведєв заявив, що спроби “зазіхнути” на окупований росіянами Крим будуть розцінюватися як оголошення війни Російській Федерації, частиною якої вони вважають український півострів.
- Нагадаємо, заступник голови Радбезу РФ, колишній президент Росії Дмитро Медведєв зреагував на заяву Молодови щодо готовності приєднатись до антиросійських санкцій. Російський посадовець заявив, що у такому випадку РФ залишить Молдову без енергоресурсів.
- Раніше заступник голови Ради безпеки РФ та третій президент Росії Дмитро Медведєв зухвало та принизливо висловився про лідерів Франції, Німеччини та Італії, які відвідали Київ.
- Також третій президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що ненавидить ворогів та вважає їх покидьками й виродками.