Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов відповів на допис експрезидента РФ Дмитра Медведєва щодо окупованого Криму.

Про це він написав у своєму Twitter-акаунті.

Данілов наголосив, що хоче заспокоїти “пана Дмитра Медведєва” щодо Криму.

За словами секретаря РНБО, Крим може бути російським лише у “хворій антисемітській, українофобській уяві окремих кремлівських діячів”.

Більше того, додав Олексій Данілов, “ніякої спроби” повернути окупований півострів не буде.

“Повернення тимчасово окупованої території Криму буде проведено без спроб, одразу. Без поваги, Олексій Данілов”, – резюмував секретар РНБО.

Як відомо, сьогодні заступник голови Ради безпеки РФ та колишній російський президент Дмитро Медведєв заявив, що спроби “зазіхнути” на окупований росіянами Крим будуть розцінюватися як оголошення війни Російській Федерації, частиною якої вони вважають український півострів.