Президент України Володимир Зеленський підтримав колишнього тренера української збірної Андрія Шевченка після його звільнення з італійського футбольного клубу "Genoa" з посади головного тренера.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на Facebook-сторінку Володимира Зеленського.

15 січня стало відомо, що Андрія Шевченка звільнили з італійського клубу “Genoa” – під його керівництвом команда виграла лише один кубковий матч, 7 матчів закінчилися поразками, тричі підопічні Шевченка зіграли внічию.

Президент України зазначив, що вся країна та Європа знають, на яку гру здатна команда під керівництвом Андрія Шевченка. Саме під його керівництвом Україна потрапила до чвертьфіналу футбольного “Євро-2020”. Україна потрапила туди вперше в історії, здобувши перемогу в драматичному матчі проти збірної Швеції.

Зеленський побажав, щоб це був “перший клубний млинець нанівець” на початку великої кар’єри великого тренера та поділився надією, що Шевченко все одно стане найкращим. Разом з тим, президент України запросив Андрія Шевченка повернутися до України:

“І головне. Найсильніше тебе люблять в Україні. Тому повертайся працювати додому”, – написав президент.