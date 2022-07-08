Про це повідомляє CNN з посиланням на мешканців Єгипту.
За словами, каїрського вуличного продавця фруктів, він обмежив раціон своєї сім’ї, оскільки в Єгипті різко зросла інфляція, викликана війною в Україні. Його клієнти також можуть дозволити собі лише частину того, що вони купували раніше, скорочуючи його щоденний дохід.
Єгипетські домогосподарства з різним прибутком спостерігають швидке падіння своєї купівельної спроможності. Економічна криза підвищує перспективи заворушень у країні, де всього десять років тому було повалено режим під час повстання, яке закликало до “хліба, свободи та соціальної справедливості”. В останні місяці десятки людей протестували через затримки постачань нових автомобілів, викликані імпортними обмеженнями та девальвацією місцевої валюти.
Передбачаючи заворушення, президент Абдель Фаттах аль-Сісі ініціював національний діалог з опозиційними діячами, змінивши тактику придушення інакомислення, яка роками тримала тисячі людей за ґратами.
Офіційний рівень інфляції в Єгипті становив 14,7% у червні, у порівнянні з приблизно 5% в той самий час минулого року, проте споживачі сказали, що ціни різко зросли після початку російського вторгнення в Україну.
Війна в Україні принесла невизначеність на світові ринки зерна та підвищила ціни. За даними уряду, Єгипет, який залежить від Росії та України на 80% імпорту пшениці, відтепер сплачує 435 доларів за тонну замість 270 доларів минулого року.
- Нагадаємо, що за даними Держстату, у червні цього року річна інфляція в Україні прискорилась до 21,5%. Востаннє показник у понад 20% фіксували ще в березні 2016 року.
- Тим часом тривале зростання загального рівня цін у Великій Британії становить 9,1%, що є найвищим показником за останні 40 років.
- Востаннє аналогічний рівень річної інфляції у Німеччині – 7,9% – фіксувався під час нафтової кризи наприкінці 1973 року. У травні 2022-го найсильніше подорожчали енергоносії та продовольчі товари.
- Міністерка фінансів США Джанет Єллен визнала, що інфляція знаходиться на “неприйнятному рівні”. Проте зауважила, що це проблема не виключно для Сполучених Штатів.