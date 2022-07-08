Повномасштабна російська агресія в Україні провокує економічну кризу та заворушення у Єгипті, де місцеві гостро відчувають підвищення цін на харчові продукти.

Про це повідомляє CNN з посиланням на мешканців Єгипту.

За словами, каїрського вуличного продавця фруктів, він обмежив раціон своєї сім’ї, оскільки в Єгипті різко зросла інфляція, викликана війною в Україні. Його клієнти також можуть дозволити собі лише частину того, що вони купували раніше, скорочуючи його щоденний дохід.

Єгипетські домогосподарства з різним прибутком спостерігають швидке падіння своєї купівельної спроможності. Економічна криза підвищує перспективи заворушень у країні, де всього десять років тому було повалено режим під час повстання, яке закликало до “хліба, свободи та соціальної справедливості”. В останні місяці десятки людей протестували через затримки постачань нових автомобілів, викликані імпортними обмеженнями та девальвацією місцевої валюти.

Передбачаючи заворушення, президент Абдель Фаттах аль-Сісі ініціював національний діалог з опозиційними діячами, змінивши тактику придушення інакомислення, яка роками тримала тисячі людей за ґратами.

Офіційний рівень інфляції в Єгипті становив 14,7% у червні, у порівнянні з приблизно 5% в той самий час минулого року, проте споживачі сказали, що ціни різко зросли після початку російського вторгнення в Україну.

Війна в Україні принесла невизначеність на світові ринки зерна та підвищила ціни. За даними уряду, Єгипет, який залежить від Росії та України на 80% імпорту пшениці, відтепер сплачує 435 доларів за тонну замість 270 доларів минулого року.