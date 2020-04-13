Пожежа в Чорнобильській зоні вже добралася території 5 енергоблоку ЧАЕС.

Про це повідомила співробітниця пресслужби “Енергоатом” Наталія Дегтяренко в Facebook.

Раніше повідомлялося, що пожежа в Чорнобильській зоні знаходиться в двох кілометрах від сховищ з високоактивними радіаційними відходами.

Дегтяренко повідомила, що пожежа дісталася до території 5 енергоблоку ЧАЕС.

“Вогонь наблизився до промислового майданчика нового безпечного конфайнмента (НБК) ЧАЕС на відстань близько 200 м … Горить і близько 5 енергоблоку ЧАЕС”, – написала Дегтяренко.

Вона також додала відповідні фото.

Фото: Natalia Degtyarenko / facebook.com