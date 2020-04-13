Про це повідомила співробітниця пресслужби “Енергоатом” Наталія Дегтяренко в Facebook.
Раніше повідомлялося, що пожежа в Чорнобильській зоні знаходиться в двох кілометрах від сховищ з високоактивними радіаційними відходами.
Дегтяренко повідомила, що пожежа дісталася до території 5 енергоблоку ЧАЕС.
“Вогонь наблизився до промислового майданчика нового безпечного конфайнмента (НБК) ЧАЕС на відстань близько 200 м … Горить і близько 5 енергоблоку ЧАЕС”, – написала Дегтяренко.
Вона також додала відповідні фото.
Фото: Natalia Degtyarenko / facebook.com
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