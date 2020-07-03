Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.
Громадянам України дозволено в’їзд до Єгипту без обмежень з 1 липня 2020 року.
При цьому підкреслюється, що карантин не потрібно буде проходити українцям, які мають дозвіл на постійне, або тимчасове проживання в країні.
Дана інформація актуальна станом на 30 червня 2020 року.
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