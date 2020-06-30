30 червня Європейський союз офіційно погодив ряд рекомендацій, які дозволять мандрівникам з країн, які не входять до блоку, відвідувати країни ЄС.

Журналісти CNN зібрали найпоширеніші запитання про нові правила перетину кордону ЄС та відповіді на них.

Як повідомлялося раніше, у вівторок, 30 червня, Рада Європейського союзу ухвалила рішення відкрити зовнішні кордони для громадян деяких країн. У список потрапили 14 країн, серед них немає таких держав, як Україна та США, оскільки в них занадто високий рівень захворюваності на COVID-19.

Очікується, що рекомендації щодо відкриття кордонів почнуть діяти з 1 липня. При цьому держави-члени ЄС повинні вирішити, які саме зміни вносити в свою політику.

Для яких країн відкрилися кордони ЄС?

У список потрапили 14 держав, а саме: Алжир, Австралія, Канада, Грузія, Японія, Чорногорія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Сербія, Південна Корея, Таїланд, Туніс, Уругвай.

Також в списку вказано Китай, де вірус був виявлений вперше. ЄС готовий відкрити кордони для громадян Китаю, якщо уряд КНР зробить те саме у відповідь.

Якщо моєї країни немає в списку, мені офіційно заборонений в’їзд в ЄС?

Офіційно ні. Європейський Союз не контролює національні кордони будь-якої держави-члена.

Тим не менш, не очікується, що будь-яка країна з блоку буде відхилятися від рекомендацій і відкриє кордони для більшої кількості країн. Можливо зворотне — в’їзд може бути обмежений з тих країн, які потрапили в список.

Якщо моєї країни немає в списку, але я — громадянин країни зі списку, чи можу я подорожувати в ЄС?

На жаль, ні. Згідно з інструкціями, “проживання в третій країні, для якої були зняті обмеження на необов’язкові поїздки, має бути визначальним фактором (а не громадянство)”.

Чи можна потрапити в ЄС транзитом через іншу країну, щоб обійти правила?

Ні, з тієї ж причини, що і вище. Приймати рішення про пропуск будуть виходячи з місця проживання мандрівника, а не з урахуванням місця, з якого він прибув.

Чи будуть авіакомпанії і аеропорти керуватися цими правилами?

Рада ЄС наголосила, що “держави-члени залишаються відповідальними за виконання змісту рекомендації”. Тобто ситуація буде різною від країни до країни

Кращим рішенням буде спершу звернутися до міністерства закордонних справ або посольства країни, до якої ви хочете приїхати.

Наскільки гнучкими є рекомендації?

Критерії та рекомендації доволі зрозумілі. Водночас в них є додаток, який охоплює мандрівників з “важливою функцією або потребою” — їм в’їзд дозволений. До таких мандрівників належить широке коло осіб від сезонних сільськогосподарських робітників до дипломатів.

Коли список буде оновлений?

Очікується, що список буде переглядатися кожні два тижні. Дипломати ЄС в коментарі каналу зазначили, що перегляд критеріїв та методології “вкрай малоймовірний”. Тобто правило, відповідно до якого країна може потрапити в список, якщо звітні показики поширення COVID-19 мають бути нижчичим, ніж в ЄС за останні 14 днів, ймовірно, залишиться.

Чи є винятки?

Мандрівники в країнах, які не потрапили в цей список, можуть потрапити в країну, якщо вони підпадають під такі винятки:

вони є громадянами ЄС або членами сім’ї громадянина ЄС;

особи, які мають вигляд на довгострокове проживання в ЄС і члени їх сімей;

мандрівники з “важливою функцією або потребою”.

Деякі країни виключили зі списку з політичних причин?

Чиновники ЄС запевняють, що рішення, прийняті цього тижні, не є політичними, а засновані на науці та спрямовані тільки на захист громадян від вірусу.