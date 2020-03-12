Кабмін скасував створення Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб та розділив його на 2 міністерства.

Відповідну постанову було опубліковано на сайті уряду.

Відповідно до постанови було скасовано реорганізації міністерства. Таким чином, в уряді знову з’явилося два окремих міністерства — Міністерство у справах ветеранів України та Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Згідно із затвердженим парламентом списком, перше очолив Сергій Бессараб, друге — віце-прем’єр міністр Олексій Резніков.

У постанові Кабміну зазначено, що Мінветеранів “забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, а також соціального захисту осіб, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

А Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій “забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській областях та тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя”.

Нагадаємо, в серпні 2019 року Верховна Рада затвердила створення Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України. Раніше існувало два міністерства: з питань тимчасово окупованих територій та у справах ветеранів. Очолила нове міністерство Оксана Коляда.