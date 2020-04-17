Правозахисниця розповіла, коли про незаконно утримуваних в Росії і на тимчасово окупованих територіях не слід мовчати.

Про це #Буквам розповіла голова правління Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук

“Окремо тривають переговори про звільнення людей, позбавлених волі за політичними мотивами в окупованому Криму та Російській Федерації. За нашими даними їх не менше 89. Коли до цих людей застосовують тортури, не допускають незалежних адвокатів, які не надають медичну допомогу, то, за рідкісним винятком, ми повинні публічно про це говорити. Принаймні, Росія офіційно визнає, що цих людей утримує, і відповідно, несе відповідальність за їх життя і здоров’я”, – пояснює вона.

Водночас, за словами Матвійчук, коли мова йде про українців, незаконно утримуваних на тимчасово окупованих територіях Донбасу, з публічними вимогами виходити не варто, оскільки “людина може просто пропасти після такого розголосу”.

На думку правозахисниці, говорити про незаконно утримуваних українців варто хоча для того, щоб їх питання не випалаор із загального порядку денного в Україні.

“Коли під час цих переговорів підсвічується ім’я конкретної людини, то ціна її звільнення зростає. Саме тому українська влада повинна тісно співпрацювати з правозахисниками і рідними ув’язнених і пояснювати, коли починається цей “період тиші”. Весь інший час ми просто повинні публічно називати людей по іменах, щоб суспільство бачило за цими цифрами конкретні людські долі”, – говорить вона.