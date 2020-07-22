Про це повідомляють #Букви.

Як повідомлялося раніше, у вівторок, 21 липня, з офіційної сторінки президента США Дональда Трампа в Facebook були опубліковані передвиборні рекламні дописи зі слоганом “Громадська безпека або хаос і насильство”. При цьому як ілюстрацію “порядку” було використано фото Дональда Трампа, який спілкується з правоохоронцями в спокійній обстановці. “Хаос” ілюструвало фото, зроблене 18 лютого в 2014 року в Києві. На знімку учасники Революції гідності намагаються вирвати палицю з рук поліціянта.

Загалом було розміщено три рекламних дописи з цим знімком (в них був різний текст). Згідно з інформацією в “Бібліотеці реклами” Facebook, автор оголошень зняв їх з показу.

Варто зазначити, що сам Трамп, а також представники його кампанії публічно не коментували інцидент. Ряд відомих англомовних ЗМІ, як The New York Times, Business Insider та BBC, повідомили, що намагалися зв’язатися зі штабом Трампа з цього приводу, однак відповіді так і не отримали.