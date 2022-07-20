Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
“Чи готові партії та ви, депутати, відновити цю угоду?” , – запитав Драгі під час промови перед Сенатом. Також він додав, що саме цього вимагають італійці.
Маріо Драгі окреслив низку проблем: від повномасштабної війни Росії проти України до соціальної нерівності та зростання цін. Також він зауважив, що політичні партії мають підтримати його, адже він хоче керувати країною до наступних виборів у 2023 році.
Нагадаємо, що минулого тижня Драгі подав у відставку після того, як партія “Рух 5 зірок” відмовилася підтримати коаліцію під час вотуму недовіри. Проте президент Італії Серджо Матарелла відхилив цю відставку.
14 липня Маріо Драгі заявив, що піде у відставку з посади прем’єр-міністра Італії після того, як одна з партій його коаліції не взяла участь у вотумі недовіри.
“Сьогодні ввечері я подам заяву про свою відставку президенту Італії”, – сказав Драгі. Також він додав, що коаліції національної єдності, яка підтримувала цей уряд, більше не існує.
Вотум недовіри став центром напруженості в уряді Драгі. Оскільки його партії готуються боротися між собою на національних виборах, які мають відбутися на початку 2023 року.
- Раніше повідомлялося про те, що Італія надасть Україні фінансову допомогу у вигляді позики на суму 200 мільйонів євро.
- Крім того, Італія планує й надалі залучати кошти для відновлення Бучі у Київській області, яка постраждала через російських окупантів. Таке рішення оголосив мер італійського міста Бергамо Джорджо Горі.
- Нагадаємо, що 7 липня Борис Джонсон оголосив про свою відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії. Окрім цього, Джонсон вирішив піти з посади очільника Консервативної партії. Таке рішення Джонсон прийняв після того, як з його уряду звільнилось понад 50 посадовців.