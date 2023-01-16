Прем’єр Швеції назвав воєнним злочином ракетний удар РФ у Дніпрі

Про це інформує DW.
Він нагадав, що внаслідок жахливої атаки у Дніпрі загинули і поранені ні в чому не винні мирні цивільні, зокрема й діти.
Отже, скажу гранично ясно: навмисні напади на цивільне населення є воєнними злочинами. Винні у воєнних злочинах будуть притягнуті до відповідальності”, – заявив Крістерссон на спільній пресконференції з головою Ради ЄС Шарлем Мішелем.
Глава шведського уряду наголосив, що Євросоюз і Швеція продовжуватимуть широку підтримку України “стільки, скільки буде потрібно”.
Перемога України – екзистенційне питання для Європи, – зазначив він. – Доля України – це і доля Європи”.
Щоб зробити Європу безпечнішим континентом, необхідно насамперед надавати підтримку Україні у військовому, економічному та гуманітарному плані, переконаний глава уряду Швеції. Він резюмував, що для шведського головування не може бути важливішого завдання.
Своєю чергою, Шарль Мішель заявив, що Євросоюз стає дедалі стійкішим і об’єднанішим на тлі повномасштабної війни. Він висловив переконання, що “війна Росії проти України — найсерйозніша загроза Європі та миру з часів Другої світової війни”.
Глава Ради ЄС нагадав, що Євросоюз спільно з країнами-членами вже надали Україні допомогу на загальну суму близько 50 млрд євро. Шарль Мішель запевнив, що ця підтримка не закінчиться.
Він також зазначив прогрес України на шляху до членства в ЄС.
- 10 січня, після підписання спільної декларації з Європейським Союзом, НАТО обіцяє “посилити” підтримку України. Генеральний секретар Єнс Столтенберг назвав “стратегічне партнерство” між ЄС і НАТО “важливішим, ніж будь-коли”, оскільки наближається 11 місяців важкого повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
- 16 січня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. Мовиться зокрема про танки Challenger 2, десятки гармат AS90 та понад 100 броньованих транспортних засобів, включно з гусеничними БТР Bulldog.
- У США виділять Україні новий пакет підтримки на суму понад $3 мільярдів, який включатиме, зокрема бойові машини піхоти M2 Bradley.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що постачання додаткового важкого озброєння Україні — найшвидший шлях до миру.