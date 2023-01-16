Прем’єр Швеції назвав воєнним злочином ракетний удар РФ у Дніпрі

Швеція, котра нині головує в ЄС, пообіцяла, що винні у воєнних злочинах, таких як ракетний удар по Дніпру, будуть покарані. Прем'єр-міністр Ульф Крістерссон заявив, що "доля України — це і доля Європи".

Про це інформує DW.

Він нагадав, що внаслідок жахливої ​​атаки у Дніпрі загинули і поранені ні в чому не винні мирні цивільні, зокрема й діти.

Отже, скажу гранично ясно: навмисні напади на цивільне населення є воєнними злочинами. Винні у воєнних злочинах будуть притягнуті до відповідальності”, – заявив Крістерссон на спільній пресконференції з головою Ради ЄС Шарлем Мішелем.

Глава шведського уряду наголосив, що Євросоюз і Швеція продовжуватимуть широку підтримку України “стільки, скільки буде потрібно”.

Перемога України – екзистенційне питання для Європи, – зазначив він. – Доля України – це і доля Європи”.

Щоб зробити Європу безпечнішим континентом, необхідно насамперед надавати підтримку Україні у військовому, економічному та гуманітарному плані, переконаний глава уряду Швеції. Він резюмував, що для шведського головування не може бути важливішого завдання.

Своєю чергою, Шарль Мішель заявив, що Євросоюз стає дедалі стійкішим і об’єднанішим на тлі повномасштабної війни. Він висловив переконання, що “війна Росії проти України — найсерйозніша загроза Європі та миру з часів Другої світової війни”.

Глава Ради ЄС нагадав, що Євросоюз спільно з країнами-членами вже надали Україні допомогу на загальну суму близько 50 млрд євро. Шарль Мішель запевнив, що ця підтримка не закінчиться.

Він також зазначив прогрес України на шляху до членства в ЄС.