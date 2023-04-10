10 квітня прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила про відставку уряду країни, котрий продовжить виконувати обов'язки до призначення нового кабінету.

Про це повідомляє ERR.

Після парламентських виборів Каллас оголосила про відставку уряду. Прем’єр-міністерка досягла угоди між її правоцентристською Партією реформ, центристською партією “Естонія 200” і Соціал-демократичною партією щодо формування нового коаліційного уряду.

Новий уряд сформують на основі цього коаліційного договору.

Згідно з конституцією, нинішній уряд Партії реформ, Соціал-демократичної партії і “Вітчизна” іде у відставку”, – заявила Каллас після обрання нового складу парламенту.

Уряд продовжить виконувати свої обов’язки до призначення нового кабінету.

Президент Алар Каріс доручив Каллас сформувати новий склад кабінету міністрів як лідерці Партії реформ, що перемогла на парламентських виборах 5 березня.

Це буде вже третій уряд нинішнього лідера Партії реформ Каї Каллас. Її перший уряд пропрацював з 26 січня 2021 року по 18 липня 2022 року. Протягом цих 539 днів партнером реформістів з коаліції були центристи.

Нова коаліція має 60 місць у Рійгікогу зі 101.