Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Білоруську АЕС Наусєда назвав російським проєктом, яким Кремль хоче збільшити свій енергетичний вплив.
“Будівельник електростанції – Росія – не лише піддала ризику здоров’я жителів регіону, але й намагається використати проєкт електростанції для розширення свого впливу”, – наголосив Наусєда.
Він додав, що вразливість Білорусі означає пряму загрозу для інтересів не лише Литви, але й України.
“Зростаюча крихкість Білорусі означає пряму загрозу для інтересів не лише Литви, але й України. Тому хочу сьогодні прилюдно попросити владу України та її народ підтримати позицію країн Балтії стосовно Білоруської АЕС та не купувати електроенергію, вироблену в Островці”, – зазначив президент Литви.
ДОВІДКА. Білоруська АЕС знаходиться за 18 км від міста Островець (Гродненська область), Білорусь. Пуск першого енергоблоку АЕС провели 7 листопада 2020 року. На другому енергоблоці тривають будівельні роботи.
- Раніше повідомлялося, що керівництво найбільших теплоелектроцентралей звернулося до прем’єр-міністра з відкритим листом, в якому закликали припинити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, а також скасувати штучні цінові обмеження на внутрішньому ринку.
- У лютому Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт, необхідний для інтеграції української енергосистеми до європейської.
- 2 лютого народний депутат з фракції “Європейська Солідарність” Олексій Гончаренко звернувся до секретаря РНБО з вимогою припинити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі.