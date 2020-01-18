Депутатка від "Слуги народу" Єлізавета Богуцька похвалила президента Володимира Зеленського за прийняте рішення по кейсу щодо відставки прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Про це вона написала в Facebook на особистій сторінці.

Богуцька зазначила, що в ситуації з можливою відставкою Гончарука президент показав “прилюдну виховну прочуханку” і був жорстким.

“У зв’язку з цим констатую: наш президент – зовсім не лох. І може приймати сильні рішення”, – написала вона.

Резюмуючи сказане, Богуцька написала: “Володимир Олександрович – кращий!”

Нагадаємо, раніше в Мережі було оприлюднено аудіозапис, як нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук обговорював із заступником глави НБУ Катериною Рожковою нараду з президентом Володимиром Зеленським. На запису “Гончарук” заявив співрозмовникам, що сам не є фахівцем в економіці. “Я повний профан в економіці – я юрист за освітою”, – така фраза прозвучала в запису.