Про це вона написала в Facebook на особистій сторінці.
Богуцька зазначила, що в ситуації з можливою відставкою Гончарука президент показав “прилюдну виховну прочуханку” і був жорстким.
“У зв’язку з цим констатую: наш президент – зовсім не лох. І може приймати сильні рішення”, – написала вона.
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Резюмуючи сказане, Богуцька написала: “Володимир Олександрович – кращий!”
Нагадаємо, раніше в Мережі було оприлюднено аудіозапис, як нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук обговорював із заступником глави НБУ Катериною Рожковою нараду з президентом Володимиром Зеленським. На запису “Гончарук” заявив співрозмовникам, що сам не є фахівцем в економіці. “Я повний профан в економіці – я юрист за освітою”, – така фраза прозвучала в запису.
Також у Мережі з’явився запис, на якому нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук радиться з міністром фінансів і заступником голови НБУ, як пояснити президенту “100 млрд діри в бюджеті”.
- Олексій Гончарук записав відеозвернення після скандалу з оприлюдненими записами прослуховування нібито з його кабінету. Він повідомив про “масовані атаки” проти Уряду в ЗМІ і соцмережах.
- Сьогодні прем’єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її президенту Володимиру Зеленському. В офісі глави держави повідомили, що Зеленський отримав заяву для розгляду, хоча це не входить в його повноваження.
- Голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія не вважає порушенням, що прем’єр-міністр Олексій Гончарук подав заяву про відставку президенту Володимиру Зеленському, а не Верховній Раді, як це передбачено законодавством.