Президент Індонезії запросив Зеленського на саміт G20

Про це повідомив президент України у Twitter.
Сьогодні Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Джоко Відодо. Зі слів президента України, глава Індонезії підтримав незалежність і територіальну цілісність України, за що Зеленський висловив подяку.
Президенти обох держав обговорили проблематику продовольчої безпеки.
Індонезія наразі очолює G20, і саме від Відодо Зеленський отримав запрошення на саміт.
Довідка: G20 – група міністрів фінансів та керівників центральних банків 20 економік: 19 з найбільших економік світу та Європейського Союзу. Загалом, економіки G-20 становлять 90% світового ВНП (валового національного продукту), 80% світової торгівлі (включаючи внутрішню торгівлю у ЄС) та 2/3 населення світу.
До G20 входять такі країни: Австралія, Аргентина, Бразилія, Велика Британія, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, Корея, Мексика, Німеччина, ПАР, Росія, Саудівська Аравія, США, Туреччина, Франція, Японія і Європейський Союз. Постійними учасниками зустрічей «двадцятки» є МВФ, Європейський центральний банк і Світовий банк.
- Нагадаємо, Сполучені Штати Америки мають намір бойкотувати зустрічі G20, якщо на них будуть запрошені представники РФ.
- Також австралійський прем’єр-міністр Скотт Моррісон підтримує виключення РФ з G20 (країни “Великої двадцятки”). За словами політика, для нього сидіти за одним столом з президентом РФ Володимиром Путіним – це занадто.
- Натомість Китай заявив, що жоден член G20 не має права “викидати іншу країну” на тлі повідомлень, що США та їхні західні союзники оцінюють, чи повинна РФ залишатися в групі провідних економік після її вторгнення в Україну.
- Водночас польський уряд запропонував виключити РФ з групи країн “Великої двадцятки”. На такий запит міністр економічного розвитку і технологій Польщі Петро Новак отримав “позитивну відповідь”.