Президент Індонезії запросив Зеленського на саміт G20

російсько-українська війна
16:20 На окупованих територіях медіа масово закриваються, аби не співпрацювати з РФ
15:58 63-й день війни: Мапа бойових дій в Україні станом на 27 квітня
15:44 В ОК «Південь» пояснили, чому біля берегів Одеси з’явилося кілька суден
15:24 Десять компаній з Європи відкрили рахунки для оплати російського газу в рублях – Bloomberg
15:08 У Херсоні ФСБ примусово евакуює іноземців, аби створити «картинку» для росЗМІ
15:06 Кремль відмовився від обміну Медведчука на українських військових
15:02 Країни-члени ОДКБ не підтримують Росію у війні проти України — розвідка
14:37 У Тростянці росіяни під час окупації катували цивільних – ДБР
14:32 Велика Британія закликала подвоїти підтримку України, зокрема надати військові літаки
14:28 Генеральний секретар ООН повинен приїхати у Маріуполь, а не в Москву – Порошенко
14:24 Посольство США готується повернутися в Київ
13:51 «Ексслуга» Юрченко, якого затримали за спробу забрати зброю у чатового, написав заяву на військових
13:44 Шведська компанія «Lernia» звільнила росіянку, котра порвала українську символіку та образила українку
13:42 Болгарія має план дій на тлі зупинки постачання російського газу — прем’єр-міністр
13:00 У МВС «Придністров’я» стверджують, що з України запускали безпілотники та стріляли
12:48 Українські військові збили російський високоточний ударний безпілотник «Куб-БЛА»
12:20 У Херсоні окупанти знову розігнали мітинг
12:11 Російські військові двічі атакували Авдіївку фосфорними снарядами — Донецька ОВА
12:04 «Має право захищатися»: Борис Джонсон не проти, щоб Україна використовувала британське озброєння для знищення цілей на території РФ
11:49 У Польщі виявили двох шпигунів із Росії та Білорусі, які збирали дані про армію
11:42 Депутата Енергодарської міськради Андрія Шевчика підозрюють у колаборанстві
11:25 Президентка Єврокомісії відреагувала на заяву РФ про припинення постачання газу до Польщі та Болгарії
10:39 Китайський виробник дронів DJI зупинив роботу в Україні та Росії, щоб їх продукцію не використовували у бойових діях
10:24 Російські військові вкрали телевізори з музею у Чорнобилі
09:45 Президент Хорватії пригрозив заблокувати заявки Фінляндії та Швеції щодо членства у НАТО
09:23 Росіяни повторно вдарили ракетами по мосту на Одещині
09:05 Україна наполягатиме, щоб РФ компенсувала збитки, завданих на ядерних об’єктах
08:56 Росія не змогла ефективно знищити українські ВПС та ППО: Україна контролює більшість свого повітряного простору – британська розвідка
08:52 На тимчасово захоплених територіях Запоріжжя росіяни встановлюють пропагандистське телерадіомовлення
08:29 У Сєвєродонецьку священнослужитель УПЦ МП передавав окупантам дані щодо дислокації українських військ
08:09 Вночі російські загарбники обстріляли Дніпропетровщину: поранення отримала одна людина
07:56 Українські військові завдали удар по позиції російських окупантів на острові Зміїний
01:08 Міністерство оборони США створює центр контролю військової допомоги Україні в Німеччині

Президент Індонезії запросив Зеленського на саміт G20

Президент Індонезії Джоко Відодо запросив президента України Володимира Зеленського на саміт G20.

Середа, 27 квітня 2022, 15:48
Підтримати

Про це повідомив президент України у Twitter.

Сьогодні Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Джоко Відодо. Зі слів президента України, глава Індонезії підтримав незалежність і територіальну цілісність України, за що Зеленський висловив подяку.

Президенти обох держав обговорили проблематику продовольчої безпеки.

Індонезія наразі очолює G20, і саме від Відодо Зеленський отримав запрошення на саміт.

Довідка: G20 – група міністрів фінансів та керівників центральних банків 20 економік: 19 з найбільших економік світу та Європейського Союзу. Загалом, економіки G-20 становлять 90% світового ВНП (валового національного продукту), 80% світової торгівлі (включаючи внутрішню торгівлю у ЄС) та 2/3 населення світу.

До G20 входять такі країни: Австралія, Аргентина, Бразилія, Велика Британія, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, Корея, Мексика, Німеччина, ПАР, Росія, Саудівська Аравія, США, Туреччина, Франція, Японія і Європейський Союз. Постійними учасниками зустрічей «двадцятки» є МВФ, Європейський центральний банк і Світовий банк.

Теги: війна, Володимир Зеленський, війна, Індонезія, російсько-українська війна, G20

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook