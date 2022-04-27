Президент Індонезії запросив Зеленського на саміт G20

Про це повідомив президент України у Twitter.

Сьогодні Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Джоко Відодо. Зі слів президента України, глава Індонезії підтримав незалежність і територіальну цілісність України, за що Зеленський висловив подяку.

Президенти обох держав обговорили проблематику продовольчої безпеки.

Індонезія наразі очолює G20, і саме від Відодо Зеленський отримав запрошення на саміт.

Довідка: G20 – група міністрів фінансів та керівників центральних банків 20 економік: 19 з найбільших економік світу та Європейського Союзу. Загалом, економіки G-20 становлять 90% світового ВНП (валового національного продукту), 80% світової торгівлі (включаючи внутрішню торгівлю у ЄС) та 2/3 населення світу.

До G20 входять такі країни: Австралія, Аргентина, Бразилія, Велика Британія, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, Корея, Мексика, Німеччина, ПАР, Росія, Саудівська Аравія, США, Туреччина, Франція, Японія і Європейський Союз. Постійними учасниками зустрічей «двадцятки» є МВФ, Європейський центральний банк і Світовий банк.